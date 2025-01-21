В Москве американец устроил погром в чебуречной из-за спора о Трампе и Байдене

Американский турист убеждал русскую спутницу, что президентом должен был остаться Байден. Однако она не согласилась

21 января 2025, 22:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

В московской чебуречной американец устроил беспорядки во время инаугурации Дональда Трампа, споря с девушкой о том, кто из президентов лучше – Трамп или Байден. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел в заведении "Чебуречная СССР", куда 44-летний Джон Джордан пригласил 31-летнюю россиянку Руслану. Они заказали две бутылки водки и чебуреки на вынос, но, ожидая заказ, изрядно выпили и начали разговор о политике.

Особенно спор разгорелся, когда Джон стал утверждать, что лучше на президентском посту было бы оставить Джо Байдена, в то время как Руслана защищала Дональда Трампа. Вскоре мужчина начал кричать и разбрасывать вещи. Сотрудники заведения, не сумевшие успокоить клиентов, вызвали полицию и скорую помощь.

В ходе проверки выяснилось, что пара также употребляла наркотики. Американец и его спутница были доставлены в токсикологическое отделение с признаками отравления.