В Москве американец устроил погром в чебуречной из-за спора о Трампе и Байдене
Американский турист убеждал русскую спутницу, что президентом должен был остаться Байден. Однако она не согласилась
21 января 2025, 22:00, ИА Амител
В московской чебуречной американец устроил беспорядки во время инаугурации Дональда Трампа, споря с девушкой о том, кто из президентов лучше – Трамп или Байден. Об этом сообщает Shot.
Инцидент произошел в заведении "Чебуречная СССР", куда 44-летний Джон Джордан пригласил 31-летнюю россиянку Руслану. Они заказали две бутылки водки и чебуреки на вынос, но, ожидая заказ, изрядно выпили и начали разговор о политике.
Особенно спор разгорелся, когда Джон стал утверждать, что лучше на президентском посту было бы оставить Джо Байдена, в то время как Руслана защищала Дональда Трампа. Вскоре мужчина начал кричать и разбрасывать вещи. Сотрудники заведения, не сумевшие успокоить клиентов, вызвали полицию и скорую помощь.
В ходе проверки выяснилось, что пара также употребляла наркотики. Американец и его спутница были доставлены в токсикологическое отделение с признаками отравления.
23:18:29 21-01-2025
Водка с чебуреками - так себе жратва.
00:55:28 22-01-2025
Так кто победил в рукопашной? Майор ФСБ или лейтенантка?
07:46:13 22-01-2025
что президентом должен был остаться Байден --- ну сами виноваты, так стреляли. С Кеннеди же получилось
09:29:19 22-01-2025
это че сначала водку потом наркоту потом про Трампа а потом чебуреками кидать в разные стороны????
11:51:14 22-01-2025
Американцу виднее!!!!!!!!!!!!!!!!!!