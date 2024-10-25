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В Москве двухлетний мальчик погиб после падения на него телевизора

Врачи боролись за его жизнь два месяца

25 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве двухлетний ребенок скончался от травм, полученных при падении на него телевизора, сообщает Shot.

Ребенок играл в комнате, трогал тумбочку и телевизор, отчего последний полетел и рухнул на малыша. 

Мальчика экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, однако он не шел на поправку и спустя два месяца скончался.

Москва Происшествия дети

Комментарии 1

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Мусик

14:04:30 25-10-2024

телевизор убивает. жуть.

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