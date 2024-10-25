В Москве двухлетний мальчик погиб после падения на него телевизора
Врачи боролись за его жизнь два месяца
25 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Москве двухлетний ребенок скончался от травм, полученных при падении на него телевизора, сообщает Shot.
Ребенок играл в комнате, трогал тумбочку и телевизор, отчего последний полетел и рухнул на малыша.
Мальчика экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, однако он не шел на поправку и спустя два месяца скончался.
14:04:30 25-10-2024
телевизор убивает. жуть.