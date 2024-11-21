Жителя Барнаула задержали за курение на борту самолета
Об этом полиции сообщили бортпроводники
21 ноября 2024, 14:30, ИА Амител
В Барнауле задержали местного жителя, который курил на борту самолета. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.
Установлено, что 36-летний пассажир рейса Москва – Барнаул выкурил сигарету в туалете воздушного судна. Представители авиакомпании сообщили об этом в транспортную полицию, которая задержала нарушителя.
"Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах")", – заключили в пресс-службе ведомства.
14:54:34 21-11-2024
Ну, новость так себе! Вот если бы открыли дверцу и выдворили пассажира на высоте 5км, тогда было бы интересно)))