Жителя Барнаула задержали за курение на борту самолета

Об этом полиции сообщили бортпроводники

21 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

В Барнауле задержали местного жителя, который курил на борту самолета. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Установлено, что 36-летний пассажир рейса Москва – Барнаул выкурил сигарету в туалете воздушного судна. Представители авиакомпании сообщили об этом в транспортную полицию, которая задержала нарушителя.