В Москве ФСБ задержали хакера по делу об атаках на критическую информструктуру
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
01 февраля 2024, 22:42, ИА Амител
Лефортовский суд Москвы арестовал хакера, обвиняемого в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Там подчеркнули, что хакера арестовали еще в декабре – сейчас срок его ареста продлили. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц"). Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в прошлом году хакера из Ростова-на-Дону осудили за атаки на сайты бланков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса. На противоправные действия он решился из-за негативного отношения к спецоперации на Украине.
00:00:32 02-02-2024
Самоучек хакеров не бывает . Что-то предательское в таких случаях сходное с Госизменой .