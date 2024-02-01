В Москве ФСБ задержали хакера по делу об атаках на критическую информструктуру

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

01 февраля 2024, 22:42, ИА Амител

Работа хакера /Фото: unsplash.com

Лефортовский суд Москвы арестовал хакера, обвиняемого в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Там подчеркнули, что хакера арестовали еще в декабре – сейчас срок его ареста продлили. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц"). Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году хакера из Ростова-на-Дону осудили за атаки на сайты бланков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса. На противоправные действия он решился из-за негативного отношения к спецоперации на Украине.