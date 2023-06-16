В Москве госпитализировали режиссера c кабачком
Москвич пообещал медикам, что больше не будет так развлекаться
16 июня 2023, 17:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Москве режиссера мультфильмов госпитализировали после романтического ужина с экстремальными сексуальными играми, сообщает "МК".
38-летний мужчина устроил романтический вечер для своей соседки по дому. После двух бутылок вина решили попробовать что-то необычное.
"В холодильнике режиссер нашел кабачок", – пишет издание.
Романтический вечер закончился в больнице. После операции москвич пообещал медикам, что больше не будет так развлекаться.
17:47:00 16-06-2023
Лучше тыкву пихать
18:56:23 16-06-2023
Режи сёры они как и журналисты еще те затейники.
19:22:35 16-06-2023
Врет. Это сосед неожиданно вернулся.
20:05:36 16-06-2023
Пусть в следующий раз использует ананас, самое оно для таких интеллектуалов. По сабжу: "творчество" данного чела в черный список, пусть вместо мультов 18+ снимает.
20:09:34 16-06-2023
Кабачок в холодильнике- уже извращение