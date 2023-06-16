В Москве госпитализировали режиссера c кабачком

Москвич пообещал медикам, что больше не будет так развлекаться

16 июня 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве режиссера мультфильмов госпитализировали после романтического ужина с экстремальными сексуальными играми, сообщает "МК".

38-летний мужчина устроил романтический вечер для своей соседки по дому. После двух бутылок вина решили попробовать что-то необычное.

"В холодильнике режиссер нашел кабачок", – пишет издание.

Романтический вечер закончился в больнице. После операции москвич пообещал медикам, что больше не будет так развлекаться.