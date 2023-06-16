НОВОСТИПроисшествия

В Москве госпитализировали режиссера c кабачком

Москвич пообещал медикам, что больше не будет так развлекаться

16 июня 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве режиссера мультфильмов госпитализировали после романтического ужина с экстремальными сексуальными играми, сообщает "МК".

38-летний мужчина устроил романтический вечер для своей соседки по дому. После двух бутылок вина решили попробовать что-то необычное.

"В холодильнике режиссер нашел кабачок", – пишет издание.

Романтический вечер закончился в больнице. После операции москвич пообещал медикам, что больше не будет так развлекаться.

Москва забавные истории мужчины и женщины

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:47:00 16-06-2023

Лучше тыкву пихать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:23 16-06-2023

Режи сёры они как и журналисты еще те затейники.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:35 16-06-2023

Врет. Это сосед неожиданно вернулся.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зритель

20:05:36 16-06-2023

Пусть в следующий раз использует ананас, самое оно для таких интеллектуалов. По сабжу: "творчество" данного чела в черный список, пусть вместо мультов 18+ снимает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:34 16-06-2023

Кабачок в холодильнике- уже извращение

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров