Врачи достали ёршик из пожилого сибиряка

Вся процедура заняла не более пяти минут

02 марта 2023, 22:11, ИА Амител

Фото: vk.com/kkbsmp42

В Кемерове врачи извлекли инородное тело из бронхов пожилого мужчины, обратившегося в больницу с жалобой на одышку и затруднённое дыхание, сообщает "Сибдепо".

"Несколько лет назад кемеровчанину удалили опухоль. С тех пор он самостоятельно чистит трахеостому специальным ёршиком. Во время очередной чистки гигиеническое средство обломилось и его часть осталась внутри бронхов", – рассказали в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Врачи провели бронхоскопию и специальными щипцами захватили обломок ёршика длиной три сантиметра.

Вся процедура заняла не более пяти минут. В медучреждении отметили, что несвоевременная помощь могла привести к пневмонии, особенно опасной в пожилом возрасте.