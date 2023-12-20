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В Москве изъяли партию кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей

Продажа такой партии в розницу могла принести не менее 6,5 млрд рублей

20 декабря 2023, 15:27, ИА Амител

В Москве изъяли партию кокаина весом 673 килограмма и стоимостью более 2,5 млрд рублей, прибывшую из Латинской Америки, сообщает Telegram-канал Baza.

Вместе с наркотиками задержали двух человек, которые должны были забрать партию и переправить ее в страны Евросоюза. Для этого они арендовали на подставное лицо автомобиль.

"Сбыт такой партии в розницу мог принести прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей", – отметили в ФСБ.

Фото: 22.мвд.рф

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