В Москве изъяли партию кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей
Продажа такой партии в розницу могла принести не менее 6,5 млрд рублей
20 декабря 2023, 15:27, ИА Амител
В Москве изъяли партию кокаина весом 673 килограмма и стоимостью более 2,5 млрд рублей, прибывшую из Латинской Америки, сообщает Telegram-канал Baza.
Вместе с наркотиками задержали двух человек, которые должны были забрать партию и переправить ее в страны Евросоюза. Для этого они арендовали на подставное лицо автомобиль.
"Сбыт такой партии в розницу мог принести прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей", – отметили в ФСБ.
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