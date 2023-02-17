В Москве мужчина похитил школьницу, на которой хотел жениться

Он просил разрешения у отца девочки, но получил отказ

17 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве мужчина похитил одиннадцатиклассницу, на которой хотел жениться. Об этом сообщают "Известия".

Инцидент произошёл на Вяземской улице, где пропавшую видели в последний раз.

По информации источника, ранее Равшан уже обращался к отцу девочки, чтобы получить разрешение на свадьбу, но получил отказ. Тогда мужчина решил похитить возлюбленную.

Похититель сам связался с родителями и рассказал о том, что украл школьницу. Её отец обратился в полицию.