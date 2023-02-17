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В Москве мужчина похитил школьницу, на которой хотел жениться

Он просил разрешения у отца девочки, но получил отказ

17 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве мужчина похитил одиннадцатиклассницу, на которой хотел жениться. Об этом сообщают "Известия".

Инцидент произошёл на Вяземской улице, где пропавшую видели в последний раз.

По информации источника, ранее Равшан уже обращался к отцу девочки, чтобы получить разрешение на свадьбу, но получил отказ. Тогда мужчина решил похитить возлюбленную.

Похититель сам связался с родителями и рассказал о том, что украл школьницу. Её отец обратился в полицию.

Комментарии 9

  • А а невеста тоже "француз"?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Тожероссиянка, видимо.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Кавказская пленница.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • у него уже 9 жен есть, одной для ровного счета не хватает. статьи УК - похищение человека и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Кавказская пленница. === Московская
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько еще подобного должно произойти , что бы их выгнали отсюда !?занимайтесь своей страной дикари
    17 февраля, Гость   Ответить
  • "ранее Равшан уже обращался к отцу девочки" значит они были знакомы, а у девицы были отношения с этим Равшаном. вот тут уже вопросы к родителям "невесты". почему несовершеннолетняя дочь встречается с Равшаном.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Сколько еще подобного должно произойти" да там всё по обоюдному согласию, это же очевидно.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Посадить и надолго этого дикаря
    17 февраля, Гость   Ответить
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