В Москве мужчина похитил школьницу, на которой хотел жениться
Он просил разрешения у отца девочки, но получил отказ
17 февраля 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Москве мужчина похитил одиннадцатиклассницу, на которой хотел жениться. Об этом сообщают "Известия".
Инцидент произошёл на Вяземской улице, где пропавшую видели в последний раз.
По информации источника, ранее Равшан уже обращался к отцу девочки, чтобы получить разрешение на свадьбу, но получил отказ. Тогда мужчина решил похитить возлюбленную.
Похититель сам связался с родителями и рассказал о том, что украл школьницу. Её отец обратился в полицию.
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