В Москве проходит церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Проводить актрису в последний путь пришли близкие и знаменитости

07 августа 2023, 16:37, ИА Амител

Ирина Мирошниченко / Фото: Екатерина Цветкова / mxat.ru

В Московском художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Проводить актрису собрались не только ее близкие, но и коллеги, и другие известные персоны, сообщает Starhit. На церемонию пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актеры Евгений Миронов, Марина Зудина, Константин Хабенский, певец Лев Лещенко и другие.

Напомним, что Мирошниченко не стало 3 августа. Артистку госпитализировали в конце июля с тяжелым течением гриппа. СМИ сообщали, что в один момент у актрисы остановилось сердце, однако тогда врачам удалось ее реанимировать. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, которая развилась из-за септического шока.

Похоронить Мирошниченко должны сегодня, 7 августа, на Троекуровском кладбище в Москве.