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В Москве по распоряжению Трампа подняли американский флаг

Президент США подписал указ, согласно которому во время инаугурации над государственными зданиями должны быть подняты флаги

21 января 2025, 17:30, ИА Амител

Флаг США / pxhere.com/ru/photo/122184
Флаг США / pxhere.com/ru/photo/122184

Флаг США был вновь поднят над американским посольством в Москве во исполнение одного из первых указов нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Государственный флаг на здании дипломатического представительства на площади Донецкой Народной Республики приспустили по распоряжению Джо Байдена в память о скончавшемся 30 декабря бывшем президенте Джимми Картере.

Согласно указу экс-президента США, флаги над Белым домом и другими государственными зданиями как в стране, так и за рубежом должны быть приспущены в течение 30 дней после смерти Картера.

Тем не менее Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым флаги на правительственных зданиях никогда не будут приспущены во время инаугурации нового президента.

США Россия Политика международные отношения Дональд Трамп

Комментарии 3

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Гость

17:36:49 21-01-2025

Живу же люди

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Гость

17:44:30 21-01-2025

янки го хоум!

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Гость

18:06:38 21-01-2025

Они вообще в курсе, что мы уже третий год с ними воюем?

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