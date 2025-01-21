В Москве по распоряжению Трампа подняли американский флаг

Президент США подписал указ, согласно которому во время инаугурации над государственными зданиями должны быть подняты флаги

21 января 2025, 17:30, ИА Амител

Флаг США / pxhere.com/ru/photo/122184

Флаг США был вновь поднят над американским посольством в Москве во исполнение одного из первых указов нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Государственный флаг на здании дипломатического представительства на площади Донецкой Народной Республики приспустили по распоряжению Джо Байдена в память о скончавшемся 30 декабря бывшем президенте Джимми Картере.

Согласно указу экс-президента США, флаги над Белым домом и другими государственными зданиями как в стране, так и за рубежом должны быть приспущены в течение 30 дней после смерти Картера.

Тем не менее Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым флаги на правительственных зданиях никогда не будут приспущены во время инаугурации нового президента.