В Москве полуторогодовалый ребенок умер, отравившись таблетками своей матери

Правоохранители проводят проверку

21 января 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца своей матери, которые она забыла убрать со стола. Об этом пишет SHOT.

Малыш увидел на кухне упаковку "Аллапинина" и съел четыре таблетки, пока мама и семилетняя сестра были заняты своими делами.

Через несколько минут малышу стало плохо. Ему вызвали скорую, но врачи констатировали смерть. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Пермском крае умерла четырехмесячная девочка после пробы Манту.