В Москве повара арестовали за подготовку к участию в террористической деятельности

Мужчина пробудет в СИЗО до 8 марта

12 января 2025, 11:34, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Иностранца, который работал поваром в одном из ресторанов национальной кухни в Москве, обвинили в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Уголовное дело возбудили в апреле 2024 года, а сейчас срок предварительного следствия продлили до марта. Мужчина арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта.

Как указало следствие в ходатайстве о продлении меры пресечения, обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Кроме того, следствию требуется получить выводы комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить прочие следственные и процессуальные действия.