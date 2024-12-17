В Барнауле студенту за призывы к терроризму грозит до семи лет лишения свободы
Молодого человека заключили под стражу
17 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
В Барнауле предъявили обвинение 20-летнему иностранному студенту, который публично призывал к террористической деятельности, сообщает алтайский СК.
"Обвиняемый является гражданином одной из республик сопредельного государства и обучается на втором курсе высшего учебного заведения", – рассказали в ведомстве.
В 2023 году он размещал в соцсетях видео с деятельностью международной террористической организации и публично призывал к терроризму.
Молодого человека заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы за "публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности".
Ранее другой алтайский студент получил большой срок за отправку лекарств террористам.
18:47:30 17-12-2024
Вопрос ко всем ветвям власти ( Томенко , Романенко и т.п. ) и ректорам универов -- как эти твари попадают в наши универы , ходят в нашем городе по нашей земле , живут здесь и гадят ??? чемодан -- вокзал всей родне этого ублюдка , только солидарно можно их приструнить !!! Хватит русским на своей Родине быть толерантными , как говорит Путин В.В. !!!
19:13:35 17-12-2024
С 2023года ловили, ловили и на конец выловили
Быстро однако