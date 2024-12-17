В Барнауле студенту за призывы к терроризму грозит до семи лет лишения свободы

Молодого человека заключили под стражу

17 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Фото: Следком по Алтайскому краю

В Барнауле предъявили обвинение 20-летнему иностранному студенту, который публично призывал к террористической деятельности, сообщает алтайский СК.

"Обвиняемый является гражданином одной из республик сопредельного государства и обучается на втором курсе высшего учебного заведения", – рассказали в ведомстве.

В 2023 году он размещал в соцсетях видео с деятельностью международной террористической организации и публично призывал к терроризму.

Молодого человека заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы за "публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности".

Ранее другой алтайский студент получил большой срок за отправку лекарств террористам.