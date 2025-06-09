В Москве предотвратили диверсию на оборонном заводе

Задержанные пытались пронести на предприятие самодельные взрывные устройства

09 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они хотели пронести на завод самодельные взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанные через Telegram установили контакт с представителями украинской организации, признанной в РФ террористической, и устроились по их указанию на оборонный завод.

"В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", – говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам "покушения на диверсию", "незаконного приобретения, передачи, хранения, перевозки, пересылки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств". Также заведено дело о госизмене. Злоумышленников заключили под стражу.