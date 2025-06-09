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В Москве предотвратили диверсию на оборонном заводе

Задержанные пытались пронести на предприятие самодельные взрывные устройства

09 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb
Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они хотели пронести на завод самодельные взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанные через Telegram установили контакт с представителями украинской организации, признанной в РФ террористической, и устроились по их указанию на оборонный завод.

"В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", – говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам "покушения на диверсию", "незаконного приобретения, передачи, хранения, перевозки, пересылки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств". Также заведено дело о госизмене. Злоумышленников заключили под стражу.

Москва Теракт ФСБ

Комментарии 8

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Гость

17:20:59 09-06-2025

В карманах хотели натаскать сволочи.
100% хохлы переобутые

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Элен без ребят

17:53:30 09-06-2025

попытаться пронести взрывчатку на оборонку может только умалишенный

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Гость

20:39:09 09-06-2025

Элен без ребят (17:53:30 09-06-2025) попытаться пронести взрывчатку на оборонку может только умал... Под гипнозом мошенникам переводят миллионы.

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Элен без ребят

07:58:50 10-06-2025

Гость (20:39:09 09-06-2025) Под гипнозом мошенникам переводят миллионы.... под каким ещё гипнозом? 😂

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Гость

10:43:29 10-06-2025

Элен без ребят (17:53:30 09-06-2025) попытаться пронести взрывчатку на оборонку может только умал... Ну так не так давно один перец на судебное заседание (где он был подсудимым) наркоту притаранил)))

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Гость

18:45:14 09-06-2025

на Алтае нужно усилить кратно охрану аналогичных предприятий, мостов. Кто-то этим на совесть занимается? именно чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ поджоги и пр., а не постфактум дергаться, когда враг уже навредил

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гость

22:40:03 09-06-2025

Гость (18:45:14 09-06-2025) на Алтае нужно усилить кратно охрану аналогичных предприятий... Везде

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ППШариков

09:39:06 10-06-2025

Враги среди нас и это печально...

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