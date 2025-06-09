В Москве предотвратили диверсию на оборонном заводе
Задержанные пытались пронести на предприятие самодельные взрывные устройства
09 июня 2025, 17:00, ИА Амител
В Москве сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они хотели пронести на завод самодельные взрывные устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ФСБ, задержанные через Telegram установили контакт с представителями украинской организации, признанной в РФ террористической, и устроились по их указанию на оборонный завод.
"В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта ОПК", – говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам "покушения на диверсию", "незаконного приобретения, передачи, хранения, перевозки, пересылки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств". Также заведено дело о госизмене. Злоумышленников заключили под стражу.
17:20:59 09-06-2025
В карманах хотели натаскать сволочи.
100% хохлы переобутые
17:53:30 09-06-2025
попытаться пронести взрывчатку на оборонку может только умалишенный
20:39:09 09-06-2025
Элен без ребят (17:53:30 09-06-2025) попытаться пронести взрывчатку на оборонку может только умал... Под гипнозом мошенникам переводят миллионы.
07:58:50 10-06-2025
Гость (20:39:09 09-06-2025) Под гипнозом мошенникам переводят миллионы.... под каким ещё гипнозом? 😂
10:43:29 10-06-2025
Элен без ребят (17:53:30 09-06-2025) попытаться пронести взрывчатку на оборонку может только умал... Ну так не так давно один перец на судебное заседание (где он был подсудимым) наркоту притаранил)))
18:45:14 09-06-2025
на Алтае нужно усилить кратно охрану аналогичных предприятий, мостов. Кто-то этим на совесть занимается? именно чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ поджоги и пр., а не постфактум дергаться, когда враг уже навредил
22:40:03 09-06-2025
Гость (18:45:14 09-06-2025) на Алтае нужно усилить кратно охрану аналогичных предприятий... Везде
09:39:06 10-06-2025
Враги среди нас и это печально...