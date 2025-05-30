Правоохранителями задержан местный житель

30 мая 2025, 21:47, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве предотвратили теракт, который готовили по заданию украинских служб. По подозрению в преступлении задержали местного жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта и предъявили ему обвинение. По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу.

В жилище подозреваемого провели обыск. У него изъяли мобильный телефон, в котором были обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб. Он дал москвичу задание забрать схрон в лесопарке на западе столицы.

"Незамедлительно следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ", – заявила Петренко.

Задержанный намеревался применить взрывное устройство в местах, где массово собираются люди.

Ранее ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в День Победы. 25-летний житель Калининграда намеревался подорвать взрывное устройство на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. Несостоявшемуся террористу грозит до 20 лет лишения свободы.