В Москве ребенок чуть не утонул в бассейне, пока его тренер "залипал" в телефоне
Семилетний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии
17 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
В московском спорткомплексе семилетний ребенок начал тонуть в бассейне, а тренер долго не замечал этого, потому что смотрел в телефон. Как сообщает Mash, мальчик провел под водой несколько минут, прежде чем его спас обычный посетитель.
На записи с камер видно, как тренер ходит вокруг бассейна, уставившись в экран смартфона. В это время дети играют у лестницы, и внезапно один из них начинает тонуть. Мужчина с соседней дорожки заметил это и вытащил мальчика из воды.
"Парень провел под водой больше двух минут", – пишет издание.
После персонал отнес мальчика в кабинет медсестры, но скорую помощь никто не вызвал. Только когда на место прибыл отец ребенка, он сам позвонил в экстренные службы.
Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его родители написали заявление в полицию.
09:40:33 17-02-2025
Чуть не считается.
14:00:46 17-02-2025
А что заминусили-то? Ведь по сути ребенок уже не будет полноценным человеком.
14:47:34 17-02-2025
Надо запретить телефоны тренерам в бассейнах!
18:24:42 17-02-2025
Гость (14:00:46 17-02-2025) А что заминусили-то? Ведь по сути ребенок уже не будет полно... Почему?
21:01:10 17-02-2025
в Авроре в детском бассейне ТО ЖЕ САМОЕ - тренеры нечасто, а вот "спасатели" постоянно в тел. залипают и НЕ СМОТРЯТ на дорожки и ванну совсем!! у меня ребенок с тренером(который был у противоположного конца бассейна!!) так захлебывался, а спасатель совершенно не обратил внимания !! ребенок закашливался, пока тренер не прибежал с другого конца бассейна на помощь
23:51:33 17-02-2025
Посадите тренера на 10у. И они перестанут залипать.
16:48:35 18-02-2025
Гость (14:00:46 17-02-2025) А что заминусили-то? Ведь по сути ребенок уже не будет полно... Что значит не будет полноценным человеком? До 7 минут в воде - исход положительный для мозга возможен.
Лишь бы малыш выжил и выздоровел!