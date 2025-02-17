В Москве ребенок чуть не утонул в бассейне, пока его тренер "залипал" в телефоне

Семилетний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии

17 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Мальчик чуть не утонул в московском спорткомплексе / Фото: Mash

В московском спорткомплексе семилетний ребенок начал тонуть в бассейне, а тренер долго не замечал этого, потому что смотрел в телефон. Как сообщает Mash, мальчик провел под водой несколько минут, прежде чем его спас обычный посетитель.

На записи с камер видно, как тренер ходит вокруг бассейна, уставившись в экран смартфона. В это время дети играют у лестницы, и внезапно один из них начинает тонуть. Мужчина с соседней дорожки заметил это и вытащил мальчика из воды.

"Парень провел под водой больше двух минут", – пишет издание.

После персонал отнес мальчика в кабинет медсестры, но скорую помощь никто не вызвал. Только когда на место прибыл отец ребенка, он сам позвонил в экстренные службы.

Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его родители написали заявление в полицию.