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Водитель и пассажир маршрутки в Барнауле устроили драку с поножовщиной из-за собаки

Инцидент произошел 20 августа на маршруте №65 — обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь

21 августа 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В барнаульской маршрутке пассажир устроил драку с водителем из-за собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, прокурор региона Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела по ч. 2 ст. 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью"). 

Инцидент произошел 20 августа на маршруте №65. Между водителем и мужчиной произошла ссора из-за собаки пассажира, которая запрыгнула на пассажирское сидение в общественном транспорте. Конфликт перешел в драку, в ходе которого маршрутчик получил ножевое ранение, а его оппонент — телесные повреждение. Обоим потребовалась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в произошедшем и определяют вину и степень ответственности каждого из участников конфликта.

Барнаул Происшествия громкое дело общественный транспорт

Комментарии 10

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Bill

17:24:36 21-08-2023

Теперь все все владельцы собак с ножами?

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Гость

17:28:37 21-08-2023

Давно не ездил в общественном транспорте, подскажите, наличие ножа это теперь обязательное требование при проезде?

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Гость

17:44:34 21-08-2023

Это хоть собака была или мелкое собакоподобное недоразумение в курточке?

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Гость

18:32:47 21-08-2023

Маршрутчику гасить зоошизофреника нужно по полной было.

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Гость

19:09:46 21-08-2023

Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в комментариях тотально все защищали пассажира не зная что произошло, у наших комментаторов водитель маршрутки в любой ситуации по умолчанию виновен, вот откуда столько агрессии у нашего народа к водителям не понятно.

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Гость

06:25:14 22-08-2023

Гость (19:09:46 21-08-2023) Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в ко... Видимо есть причины и опыт

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Гость

06:36:01 22-08-2023

Гость (19:09:46 21-08-2023) Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в ко... откуда столько ненависти к маршрутчикам вполне понятно - курение, шансон, пятнашки, грязь, график, хамство, отсутствие безналичной оплаты и т.д. Но в данном конкретном случае полностью на стороне водителя.

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Гость

19:17:00 21-08-2023

Судя по описанию, собачник не прав. Даже если она мелкая - бери ее себе на колени. На сиденьях люди сидят.

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Гость

21:29:09 21-08-2023

Гость (19:09:46 21-08-2023) Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в ко... Почему же не понятно? Всё понятно, водители автобусов у нас часто ведут себя по-хамски - курят в салоне, матерятся на весь автобус, хамят пассажирам, бычатся. Вот и отношение к ним такое негативное.

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Гость

09:29:34 22-08-2023

Гость (21:29:09 21-08-2023) Почему же не понятно? Всё понятно, водители автобусов у нас ... У кого у вас, у тех кто ездит на личном авто.

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