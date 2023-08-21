Водитель и пассажир маршрутки в Барнауле устроили драку с поножовщиной из-за собаки
Инцидент произошел 20 августа на маршруте №65 — обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь
21 августа 2023, 16:01, ИА Амител
В барнаульской маршрутке пассажир устроил драку с водителем из-за собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, прокурор региона Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела по ч. 2 ст. 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью").
Инцидент произошел 20 августа на маршруте №65. Между водителем и мужчиной произошла ссора из-за собаки пассажира, которая запрыгнула на пассажирское сидение в общественном транспорте. Конфликт перешел в драку, в ходе которого маршрутчик получил ножевое ранение, а его оппонент — телесные повреждение. Обоим потребовалась помощь медиков.
Возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в произошедшем и определяют вину и степень ответственности каждого из участников конфликта.
17:24:36 21-08-2023
Теперь все все владельцы собак с ножами?
17:28:37 21-08-2023
Давно не ездил в общественном транспорте, подскажите, наличие ножа это теперь обязательное требование при проезде?
17:44:34 21-08-2023
Это хоть собака была или мелкое собакоподобное недоразумение в курточке?
18:32:47 21-08-2023
Маршрутчику гасить зоошизофреника нужно по полной было.
19:09:46 21-08-2023
Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в комментариях тотально все защищали пассажира не зная что произошло, у наших комментаторов водитель маршрутки в любой ситуации по умолчанию виновен, вот откуда столько агрессии у нашего народа к водителям не понятно.
06:25:14 22-08-2023
Гость (19:09:46 21-08-2023) Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в ко... Видимо есть причины и опыт
06:36:01 22-08-2023
Гость (19:09:46 21-08-2023) Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в ко... откуда столько ненависти к маршрутчикам вполне понятно - курение, шансон, пятнашки, грязь, график, хамство, отсутствие безналичной оплаты и т.д. Но в данном конкретном случае полностью на стороне водителя.
19:17:00 21-08-2023
Судя по описанию, собачник не прав. Даже если она мелкая - бери ее себе на колени. На сиденьях люди сидят.
21:29:09 21-08-2023
Гость (19:09:46 21-08-2023) Ну вот наконец рассказали причину конфликта, а то здесь в ко... Почему же не понятно? Всё понятно, водители автобусов у нас часто ведут себя по-хамски - курят в салоне, матерятся на весь автобус, хамят пассажирам, бычатся. Вот и отношение к ним такое негативное.
09:29:34 22-08-2023
Гость (21:29:09 21-08-2023) Почему же не понятно? Всё понятно, водители автобусов у нас ... У кого у вас, у тех кто ездит на личном авто.