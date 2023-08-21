Водитель и пассажир маршрутки в Барнауле устроили драку с поножовщиной из-за собаки

Инцидент произошел 20 августа на маршруте №65 — обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь

21 августа 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульской маршрутке пассажир устроил драку с водителем из-за собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, прокурор региона Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела по ч. 2 ст. 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

Инцидент произошел 20 августа на маршруте №65. Между водителем и мужчиной произошла ссора из-за собаки пассажира, которая запрыгнула на пассажирское сидение в общественном транспорте. Конфликт перешел в драку, в ходе которого маршрутчик получил ножевое ранение, а его оппонент — телесные повреждение. Обоим потребовалась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в произошедшем и определяют вину и степень ответственности каждого из участников конфликта.