В Москве силовики оцепили улицу из-за предмета, похожего на мину

Неизвестный оставил его прямо на домофоне

27 декабря 2024, 21:00, ИА Амител

Учебная мина на домофоне / Фото: Mash

В Москве силовики оцепили улицу Плещеева после обнаружения подозрительного предмета, похожего на противопехотную мину "Лепесток". Об этом сообщает Mash.

Неизвестный оставил предмет, похожий на мину, прямо на домофоне одного из подъездов.

Мины такого типа часто используются ВСУ. Несмотря на небольшие размеры, они представляют серьезную опасность. В случае детонации рядом с человеком "Лепесток" может привести к тяжелым травмам или инвалидности.

Как выяснилось позже, мина оказалось учебной. Правоохранители уже ищут того, кто оставил псевдо-"Лепесток" на домофоне.