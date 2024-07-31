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В Москве стопор электросамоката проткнул руку 14-летней девочке

Школьнице потребовалась помощь спасателей

31 июля 2024, 11:42, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: unsplash.com
Электросамокаты / Фото: unsplash.com

В Москве стопор электросамоката проткнул руку 14-летней девочке, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Депздрава столицы.

Школьница рассказала, что гуляла и дурачилась с друзьями на улице. Потом кто-то толкнул ее и она упала на припаркованные самокаты.

Чтобы доставить подростка в больницу, пришлось вызывать МЧС. Перед транспортировкой спасатели распилили пронзивший ее стопор.

После этого раненую увезли медики и сделали операцию. Серьезных повреждений мышц и переломов не было. Через восемь дней девочку выписали.

Происшествия самокаты

Комментарии 3

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Гость

12:51:01 31-07-2024

стопор электросамоката, что за деталь такая?

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Гость

14:27:00 31-07-2024

Гость (12:51:01 31-07-2024) стопор электросамоката, что за деталь такая?... Неважно, но он накинулся на девочку

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Гость

10:53:53 01-08-2024

Гость (14:27:00 31-07-2024) Неважно, но он накинулся на девочку ...
И проткнул!

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