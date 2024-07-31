В Москве стопор электросамоката проткнул руку 14-летней девочке
Школьнице потребовалась помощь спасателей
31 июля 2024, 11:42, ИА Амител
Электросамокаты / Фото: unsplash.com
В Москве стопор электросамоката проткнул руку 14-летней девочке, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Депздрава столицы.
Школьница рассказала, что гуляла и дурачилась с друзьями на улице. Потом кто-то толкнул ее и она упала на припаркованные самокаты.
Чтобы доставить подростка в больницу, пришлось вызывать МЧС. Перед транспортировкой спасатели распилили пронзивший ее стопор.
После этого раненую увезли медики и сделали операцию. Серьезных повреждений мышц и переломов не было. Через восемь дней девочку выписали.
12:51:01 31-07-2024
стопор электросамоката, что за деталь такая?
14:27:00 31-07-2024
Гость (12:51:01 31-07-2024) стопор электросамоката, что за деталь такая?... Неважно, но он накинулся на девочку
10:53:53 01-08-2024
Гость (14:27:00 31-07-2024) Неважно, но он накинулся на девочку ...
И проткнул!