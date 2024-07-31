Школьнице потребовалась помощь спасателей

31 июля 2024, 11:42, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: unsplash.com

В Москве стопор электросамоката проткнул руку 14-летней девочке, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Депздрава столицы.

Школьница рассказала, что гуляла и дурачилась с друзьями на улице. Потом кто-то толкнул ее и она упала на припаркованные самокаты.

Чтобы доставить подростка в больницу, пришлось вызывать МЧС. Перед транспортировкой спасатели распилили пронзивший ее стопор.

После этого раненую увезли медики и сделали операцию. Серьезных повреждений мышц и переломов не было. Через восемь дней девочку выписали.