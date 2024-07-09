Cамокатчиков начнут проверять на умственные способности перед поездкой

В случае провала теста или отказа от его прохождения скорость поездки ограничат до 15 км/ч

09 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: unsplash.com

Сервис аренды самокатов Whoosh начнет выборочно проверять пользователей на реакцию, внимательность и концентрацию, пишет РБК.

Перед поездкой человеку придется пройти тест, в котором за минуту нужно будет выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета. В случае провала или отказа от его прохождения сервис временно ограничит скорость поездки до 15 км/ч.

"С помощью новинки Whoosh технически поддержит безопасность предстоящей поездки – не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы", – подчеркнули в компании.

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.