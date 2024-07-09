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Cамокатчиков начнут проверять на умственные способности перед поездкой

В случае провала теста или отказа от его прохождения скорость поездки ограничат до 15 км/ч

09 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: unsplash.com
Электросамокаты / Фото: unsplash.com

Сервис аренды самокатов Whoosh начнет выборочно проверять пользователей на реакцию, внимательность и концентрацию, пишет РБК.

Перед поездкой человеку придется пройти тест, в котором за минуту нужно будет выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета. В случае провала или отказа от его прохождения сервис временно ограничит скорость поездки до 15 км/ч.

"С помощью новинки Whoosh технически поддержит безопасность предстоящей поездки – не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы", – подчеркнули в компании.

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.

электросамокаты самокаты

Комментарии 21

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Олег

09:39:56 09-07-2024

Идея хорошая, но забавно будет. Надо внедрять.
Не плохо бы расширить сферу применения - зашел в туалет, а там капча на предмет, а достаточно ли ты цивилизован чтоб пользоваться унитазом?
Вдруг с ногами залезешь или еще чего.

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Гость

09:40:14 09-07-2024

Жэсть. Сами под бизнес яму копают.

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Гость

13:12:24 09-07-2024

Гость (09:40:14 09-07-2024) Жэсть. Сами под бизнес яму копают.... Такой "бизнес" по сути мало чем отличается от игровых автоматов или наркоторговли - зарабатывают деньги на не вполне дееспособных и провоцируют социальную напряженность. Оно точно надо?

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Гость

09:41:43 09-07-2024

Таблицу умножения спрашивать будут?

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Мусик

10:24:39 09-07-2024

Гость (09:41:43 09-07-2024) Таблицу умножения спрашивать будут?... половина самокатчиков тест провалют...

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Гость

10:49:57 09-07-2024

Мусик (10:24:39 09-07-2024) половина самокатчиков тест провалют...... Вы уже провалили- букву неправильно поставили!

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Шурик

09:43:35 09-07-2024

Да уж...

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Гость

09:49:14 09-07-2024

Если надо ужесточать, то пусть ужесточает. Какой он тогда министр, если только призывает. Призывать другие люди должны, им за это деньги платят.

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макс

10:32:21 09-07-2024

лучше до 5км и без тестов пусть потом скулят

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Мусик

10:57:52 09-07-2024

Гость (10:49:57 09-07-2024) Вы уже провалили- букву неправильно поставили!... нифигассе! вы что, вправду такой буквоед?
а таблицу умножения знаете?
(1+4i)*(-6-3i) умножить смогёте?

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Гость

11:05:06 09-07-2024

Мусик (10:57:52 09-07-2024) нифигассе! вы что, вправду такой буквоед?а таблицу умнож... С вашим образованием должно быть стрёмно на самокате кататься. Но я рад,что вам скорость не ограничат!!!

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Мусик

11:36:30 09-07-2024

Гость (11:05:06 09-07-2024) С вашим образованием должно быть стрёмно на самокате кататьс... я и не катаюсь.

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Элен без ребят

12:01:05 31-07-2024

Мусик (11:36:30 09-07-2024) я и не катаюсь.... спасибо!

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Бабайка

12:18:50 09-07-2024

Мусик (10:57:52 09-07-2024) нифигассе! вы что, вправду такой буквоед?а таблицу умнож... -6-27i-12i^2

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гость

11:35:09 09-07-2024

и не только самокатчиков надо бы

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гость

12:10:38 09-07-2024

Да бизнес просядет, потому что дебилы тест не пройдут, разломают самокат от злости . Но если не дебил, а просто тормоз, то катайся , но с ограничением скорости до 15 км, запрета ведь нет. В результате от этого теста выиграем мы - пешеходы, которые гуляют с маленькими детьми и укрепляют здоровье пешей ходьбой в любом возрасте.

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Гость

14:38:41 09-07-2024

определить цвет слова или найти название цвета--- дальтоники будут рады)))))))))))

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Гость

14:47:29 09-07-2024

15 км./ч. тоже довольно-таки неслабая скорость, и устроить страйк на такой скорости вполне возможно...

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Гость

15:58:13 09-07-2024

Я -ЗА! Каждое утро, прийдя на работу, чиновник от президента до главы с/совета сдает тест!)))

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Гость

16:52:17 09-07-2024

Хорошо бы и депутатам перед выдачей мандата подобные тесты устраивать. А ещё лучше перед выдвижением в кандидаты. Тест на знание конституции, прав человека и так далее. Не меньше 80% отсеются, останется небольшая группка, как в сериале "Слуга народа". Но вот будут ли и оставшиеся работать?

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Элен без ребят

12:03:12 31-07-2024

Гость (16:52:17 09-07-2024) Хорошо бы и депутатам перед выдачей мандата подобные тесты у... как же вы спите,а? вам наверное депутаты и Путин даже во сне приходят..

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