Cамокатчиков начнут проверять на умственные способности перед поездкой
В случае провала теста или отказа от его прохождения скорость поездки ограничат до 15 км/ч
09 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Сервис аренды самокатов Whoosh начнет выборочно проверять пользователей на реакцию, внимательность и концентрацию, пишет РБК.
Перед поездкой человеку придется пройти тест, в котором за минуту нужно будет выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета. В случае провала или отказа от его прохождения сервис временно ограничит скорость поездки до 15 км/ч.
"С помощью новинки Whoosh технически поддержит безопасность предстоящей поездки – не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы", – подчеркнули в компании.
Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов.
09:39:56 09-07-2024
Идея хорошая, но забавно будет. Надо внедрять.
Не плохо бы расширить сферу применения - зашел в туалет, а там капча на предмет, а достаточно ли ты цивилизован чтоб пользоваться унитазом?
Вдруг с ногами залезешь или еще чего.
09:40:14 09-07-2024
Жэсть. Сами под бизнес яму копают.
13:12:24 09-07-2024
Гость (09:40:14 09-07-2024) Жэсть. Сами под бизнес яму копают.... Такой "бизнес" по сути мало чем отличается от игровых автоматов или наркоторговли - зарабатывают деньги на не вполне дееспособных и провоцируют социальную напряженность. Оно точно надо?
09:41:43 09-07-2024
Таблицу умножения спрашивать будут?
10:24:39 09-07-2024
Гость (09:41:43 09-07-2024) Таблицу умножения спрашивать будут?... половина самокатчиков тест провалют...
10:49:57 09-07-2024
Мусик (10:24:39 09-07-2024) половина самокатчиков тест провалют...... Вы уже провалили- букву неправильно поставили!
09:43:35 09-07-2024
Да уж...
09:49:14 09-07-2024
Если надо ужесточать, то пусть ужесточает. Какой он тогда министр, если только призывает. Призывать другие люди должны, им за это деньги платят.
10:32:21 09-07-2024
лучше до 5км и без тестов пусть потом скулят
10:57:52 09-07-2024
Гость (10:49:57 09-07-2024) Вы уже провалили- букву неправильно поставили!... нифигассе! вы что, вправду такой буквоед?
а таблицу умножения знаете?
(1+4i)*(-6-3i) умножить смогёте?
11:05:06 09-07-2024
Мусик (10:57:52 09-07-2024) нифигассе! вы что, вправду такой буквоед?а таблицу умнож... С вашим образованием должно быть стрёмно на самокате кататься. Но я рад,что вам скорость не ограничат!!!
11:36:30 09-07-2024
Гость (11:05:06 09-07-2024) С вашим образованием должно быть стрёмно на самокате кататьс... я и не катаюсь.
12:01:05 31-07-2024
Мусик (11:36:30 09-07-2024) я и не катаюсь.... спасибо!
12:18:50 09-07-2024
Мусик (10:57:52 09-07-2024) нифигассе! вы что, вправду такой буквоед?а таблицу умнож... -6-27i-12i^2
11:35:09 09-07-2024
и не только самокатчиков надо бы
12:10:38 09-07-2024
Да бизнес просядет, потому что дебилы тест не пройдут, разломают самокат от злости . Но если не дебил, а просто тормоз, то катайся , но с ограничением скорости до 15 км, запрета ведь нет. В результате от этого теста выиграем мы - пешеходы, которые гуляют с маленькими детьми и укрепляют здоровье пешей ходьбой в любом возрасте.
14:38:41 09-07-2024
определить цвет слова или найти название цвета--- дальтоники будут рады)))))))))))
14:47:29 09-07-2024
15 км./ч. тоже довольно-таки неслабая скорость, и устроить страйк на такой скорости вполне возможно...
15:58:13 09-07-2024
Я -ЗА! Каждое утро, прийдя на работу, чиновник от президента до главы с/совета сдает тест!)))
16:52:17 09-07-2024
Хорошо бы и депутатам перед выдачей мандата подобные тесты устраивать. А ещё лучше перед выдвижением в кандидаты. Тест на знание конституции, прав человека и так далее. Не меньше 80% отсеются, останется небольшая группка, как в сериале "Слуга народа". Но вот будут ли и оставшиеся работать?
12:03:12 31-07-2024
Гость (16:52:17 09-07-2024) Хорошо бы и депутатам перед выдачей мандата подобные тесты у... как же вы спите,а? вам наверное депутаты и Путин даже во сне приходят..