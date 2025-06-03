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В Москве суд запретил деятельность разработчика игры World of Tanks

Объединение владельцев компаний "Леста Игры" и Wargaming признали экстремистским

03 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru
Суд / Фото: amic.ru

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании "Леста Игры" и обратил ее активы в доход государства, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Объединение, состоящее из Малика Хатажаева – владельца компании "Леста" и белорусского бизнесмена Виктора Кислого – собственника Wargaming, признали экстремистским и запретили его деятельность.

"Леста Игры" до начала СВО была подразделением компании Wargaming, которая создала игры World of Tanks и World of Warships. В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии. "Лесте" достались права на игры на территории двух стран под названием "Мир танков" и "Мир кораблей".

суд Игры

Комментарии 6

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Гость

09:12:20 04-06-2025

Скоро начнут книги на кострах сжигать, под улюлюканье счастливых бабок и безмозглой молодёжи

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Гость

09:59:52 04-06-2025

Гость (09:12:20 04-06-2025) Скоро начнут книги на кострах сжигать, под улюлюканье счастл... Ну, у вас в Бандероштате книги давно жгут уже.

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09:26:20 04-06-2025

Нужно поимённо переписать всех игроков в эти игры, и осудить их за финансирование ВСУ с реальными сроками.

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Гость

11:49:25 04-06-2025

Еще бы Вартандер нагнули с их явным занижением характеристик советских/российских танков. В игре сделано так, что наши танки уничтожаются одним попаданием практически в любую часть танка. Т-90М и Т-80БВМ уничтожаются в игре вообще практически мгновенно, очень обидно это, не должно быть так. Но в то же время амерские или немецкие, которых так любят разработчики этой игры - неубиваемые имбы, задолбаешься его уничтожать если ты играешь на российском танке. В игре сделано все чтобы опустить роосийскую технику и возвеличить западную. За такое считаю нужно наказывать и жестко.

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Гость

13:42:34 04-06-2025

Гость (11:49:25 04-06-2025) Еще бы Вартандер нагнули с их явным занижением характеристик... Т-90М и Т-80БВМ в Мир такнов нет таких танков игра про танки ВОВ. не нужно нести пургу не зная темы.

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Гость

15:30:39 04-06-2025

Гость (13:42:34 04-06-2025) Т-90М и Т-80БВМ в Мир такнов нет таких танков игра про танки... Читать научись, написано про Вартандер в посте. Усек или снова в шары долбишься ?
А если уж про Мир танков ты вякнул, то у меня там акк с 2010 года, все ветки прокачаны, и например есть танк Т-62, это же конечно танк времен ВОВ, ага ? И где вас берут таких д ..... ?

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