В Москве суд запретил деятельность разработчика игры World of Tanks
Объединение владельцев компаний "Леста Игры" и Wargaming признали экстремистским
03 июня 2025, 22:30, ИА Амител
Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании "Леста Игры" и обратил ее активы в доход государства, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Объединение, состоящее из Малика Хатажаева – владельца компании "Леста" и белорусского бизнесмена Виктора Кислого – собственника Wargaming, признали экстремистским и запретили его деятельность.
"Леста Игры" до начала СВО была подразделением компании Wargaming, которая создала игры World of Tanks и World of Warships. В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии. "Лесте" достались права на игры на территории двух стран под названием "Мир танков" и "Мир кораблей".
09:12:20 04-06-2025
Скоро начнут книги на кострах сжигать, под улюлюканье счастливых бабок и безмозглой молодёжи
09:59:52 04-06-2025
Гость (09:12:20 04-06-2025) Скоро начнут книги на кострах сжигать, под улюлюканье счастл... Ну, у вас в Бандероштате книги давно жгут уже.
09:26:20 04-06-2025
Нужно поимённо переписать всех игроков в эти игры, и осудить их за финансирование ВСУ с реальными сроками.
11:49:25 04-06-2025
Еще бы Вартандер нагнули с их явным занижением характеристик советских/российских танков. В игре сделано так, что наши танки уничтожаются одним попаданием практически в любую часть танка. Т-90М и Т-80БВМ уничтожаются в игре вообще практически мгновенно, очень обидно это, не должно быть так. Но в то же время амерские или немецкие, которых так любят разработчики этой игры - неубиваемые имбы, задолбаешься его уничтожать если ты играешь на российском танке. В игре сделано все чтобы опустить роосийскую технику и возвеличить западную. За такое считаю нужно наказывать и жестко.
13:42:34 04-06-2025
Гость (11:49:25 04-06-2025) Еще бы Вартандер нагнули с их явным занижением характеристик... Т-90М и Т-80БВМ в Мир такнов нет таких танков игра про танки ВОВ. не нужно нести пургу не зная темы.
15:30:39 04-06-2025
Гость (13:42:34 04-06-2025) Т-90М и Т-80БВМ в Мир такнов нет таких танков игра про танки... Читать научись, написано про Вартандер в посте. Усек или снова в шары долбишься ?
А если уж про Мир танков ты вякнул, то у меня там акк с 2010 года, все ветки прокачаны, и например есть танк Т-62, это же конечно танк времен ВОВ, ага ? И где вас берут таких д ..... ?