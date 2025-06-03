В Москве суд запретил деятельность разработчика игры World of Tanks

Объединение владельцев компаний "Леста Игры" и Wargaming признали экстремистским

03 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании "Леста Игры" и обратил ее активы в доход государства, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Объединение, состоящее из Малика Хатажаева – владельца компании "Леста" и белорусского бизнесмена Виктора Кислого – собственника Wargaming, признали экстремистским и запретили его деятельность.

"Леста Игры" до начала СВО была подразделением компании Wargaming, которая создала игры World of Tanks и World of Warships. В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии. "Лесте" достались права на игры на территории двух стран под названием "Мир танков" и "Мир кораблей".