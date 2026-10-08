В Москве суд запретил создавать при помощи ИИ обнаженные фотографии россиян

Деятельность нейросети, предлагавшей создавать откровенные изображения на основе реальных снимков, признали незаконной

08 октября 2026, 19:04, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Московский суд вынес решение о запрете использования фотографий граждан России в нейросети, которая создает изображения людей без одежды. Об этом свидетельствуют судебные документы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Сервис, чей провокационный слоган звучит как "разденьте свою подругу с помощью ИИ", оперативно выявил Роскомнадзор. По данным ведомства, сайт по запросу пользователя генерирует обнаженные или порнографические изображения с применением технологий искусственного интеллекта — в качестве основы используются реальные фото. При этом ресурс работает через зарубежные сервисы.

В Роскомнадзоре пояснили, что такой сервис нарушает право россиян на неприкосновенность частной жизни, а также на личную и семейную тайну. Кроме того, на сайте отсутствует подтверждение того, что граждане давали согласие на обработку своих персональных данных. На этом основании ведомство подало иск в суд.

По итогам разбирательства суд признал незаконными не только размещение на ресурсе фото‑ и видеоматериалов с россиянами, но и созданные с помощью ИИ изображения с участием граждан РФ.