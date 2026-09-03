Дипфейки все чаще становятся оружием кибермошенников в России

Технологию чаще всего применяют для адресных атак

03 сентября 2026, 13:42, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в темной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru

Число случаев кибермошенничества с применением дипфейков в России за последние полтора года увеличилось в 26 раз. С начала 2026 года злоумышленники с помощью этой технологии причинили россиянам ущерб более чем на 2 млрд рублей, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Хотя в общем числе кибермошенничеств доля дипфейков пока невелика, за полтора года их число в России выросло в 26 раз, а ущерб от такого мошенничества в 2026 году в целом по стране превысил 2 миллиарда рублей", — сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Кузнецова, технологию чаще всего применяют для адресных атак. Как правило, мошенники используют дипфейки в случаях, когда рассчитывают похитить у конкретной жертвы крупную сумму.

Дипфейками называют созданные с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения реалистичные изображения, аудио- и видеозаписи. Современные технологии позволяют имитировать внешность и голос реального человека.

В мошеннических схемах злоумышленники могут создавать цифровые копии работодателей, представителей государственных органов или известных людей, связанных со сферой деятельности потенциальной жертвы.