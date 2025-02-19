Житель Алтая напился в поезде по дороге на вахту и начал всем мешать. Видео задержания
Правоохранители применили физическую силу и специальные средства
19 февраля 2025, 13:50, ИА Амител
В Красноярском крае задержали жителя Алтайского края, который в поезде ехал на вахту в Республику Бурятия, сообщает в своем Telegram-канале транспортная полиция Сибири.
В дежурную часть на станции Иланская поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.
"52-летний мужчина после употребления спиртных напитков начал мешать другим пассажирам, выражался грубой нецензурной бранью в адрес окружающих, в связи с чем представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде", – рассказали в ведомстве.
На неоднократные требования сотрудников полиции покинуть вагон мужчина не реагировал. В итоге к пассажиру применили физическую силу и специальные средства.
В отношении задержанного составили протоколы об административных правонарушениях: за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.
14:45:06 19-02-2025
Может искупить
16:17:38 19-02-2025
Быдло, ненавижу.