Житель Алтая напился в поезде по дороге на вахту и начал всем мешать. Видео задержания

Правоохранители применили физическую силу и специальные средства

19 февраля 2025, 13:50, ИА Амител

В Красноярском крае задержали жителя Алтайского края, который в поезде ехал на вахту в Республику Бурятия, сообщает в своем Telegram-канале транспортная полиция Сибири.

В дежурную часть на станции Иланская поступило сообщение о том, что к прибывающему пассажирскому поезду требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

"52-летний мужчина после употребления спиртных напитков начал мешать другим пассажирам, выражался грубой нецензурной бранью в адрес окружающих, в связи с чем представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде", – рассказали в ведомстве.

На неоднократные требования сотрудников полиции покинуть вагон мужчина не реагировал. В итоге к пассажиру применили физическую силу и специальные средства.

В отношении задержанного составили протоколы об административных правонарушениях: за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.