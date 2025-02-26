В Москве задержали экс-замминистра транспорта, выписывавшего себе премии
По версии следствия, за несколько месяцев Игорь Чалик присвоил себе почти 4,2 млн рублей
26 февраля 2025, 21:33, ИА Амител
В Москве правоохранители задержали бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика, подозреваемого в незаконном присвоении премий. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает газета "Известия".
По данным следствия, с апреля по сентябрь 2024 года Чалик систематически выписывал себе премии, находясь на должности врио главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации. В апреле, мае, июне и сентябре он получал по 740 тысяч рублей, а в июле – 1,2 миллиона рублей.
"Всего в апреле – сентябре он присвоил почти 4,2 млн рублей", – сказано в материале.
Бывший замминистра признался в получении премий, однако не согласился с приведенной сумой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, отметил источник "Ведомостей" в силовых структурах.
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