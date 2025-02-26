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В Москве задержали экс-замминистра транспорта, выписывавшего себе премии

По версии следствия, за несколько месяцев Игорь Чалик присвоил себе почти 4,2 млн рублей

26 февраля 2025, 21:33, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Москве правоохранители задержали бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика, подозреваемого в незаконном присвоении премий. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает газета "Известия".

По данным следствия, с апреля по сентябрь 2024 года Чалик систематически выписывал себе премии, находясь на должности врио главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации. В апреле, мае, июне и сентябре он получал по 740 тысяч рублей, а в июле – 1,2 миллиона рублей.

"Всего в апреле – сентябре он присвоил почти 4,2 млн рублей", – сказано в материале.

Бывший замминистра признался в получении премий, однако не согласился с приведенной сумой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, отметил источник "Ведомостей" в силовых структурах.

чиновники

Комментарии 3

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Санечек

22:03:06 26-02-2025

Они все воруют!Все поголовно!

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Гость

23:05:07 26-02-2025

Санечек (22:03:06 26-02-2025) Они все воруют!Все поголовно!... дискредитация власти КоАП 20.3.3

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Musik

09:40:58 27-02-2025

Гость (23:05:07 26-02-2025) дискредитация власти КоАП 20.3.3... Санечек, пятачек?

  -1 Нравится
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