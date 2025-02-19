Приговор по делу экс-замглавы Минприроды Алтайского края вынесут 25 февраля

Игоря Дергачева обвиняют по двум статьям УК РФ

19 февраля 2025, 11:05, Антон Дегтярев

Игорь Дергачев / Фото: minprirody.alregn.ru

Приговор по уголовному делу бывшего начальника управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева вынесут в Центральном районном суде 25 февраля 2025 года. Его обвиняют по двум статьям УК РФ. Информацию об этом amic.ru сообщили в суде.

Последнее заседание по делу состоялось 18 февраля, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Решение огласят 25 февраля в 08:20, сказано в картотеке суда.

Игоря Дергачева обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса, а именно по ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий").

По версии следствия, с мая по август 2022 года ведомство проводило открытый аукцион, по которому планировало выбрать арендатора лесного участка, находящегося в госсобственности. Дергачев указал членам комиссии на несуществующие нарушения у одной из компаний, которые не позволили ей дойти до второго этапа конкурса. Победителем в итоге стала фирма, аффилированная с чиновником.

Процесс по делу Дергачева шел года, материалы в отношении него поступили в суд 26 февраля 2024 года, первое заседание состоялось 26 марта 2024 года. Всего по делу провели более 40 заседаний.