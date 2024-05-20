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В Москве задержали иностранца, который ранил девушку ножом на остановке

Пьяный мужчина напал на свою жертву со спины, изрезал и сбежал

20 мая 2024, 19:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

48-летний гражданин Афганистана напал на 22-летнюю девушку возле остановки в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, он набросился на свою жертву с ножом со спины.

Инцидент произошел на Уральской улице в районе Гольяново днем в понедельник, 20 мая. Мужчина ранил девушку, а после скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали с непроникающим ранением в область шеи – сейчас за ее жизнь борются врачи. Известно, что пострадавшая учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.

Нападавшего задержали. Им оказался 48-летний гражданин Афганистана, который получил в России вид на жительство. Его ведут на допрос. По данным канала, он оказался пьян. Как сообщает Telegram-канал "112", по предварительной информации, преступника и потерпевшую ничего не связывает.

Москва Происшествия Нападения на людей Мигранты

Комментарии 4

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Гость

20:05:33 20-05-2024

Ладно, таджитская обуза нам от СССР досталась. А эти людоеды, которые убили несколько тысяч наших солдат что тут делают ???

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Олег

20:21:58 20-05-2024

Поганой метлой отсюда всех!

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Тоже со стажем

23:47:50 20-05-2024

если что то таджики в афгане как бы не вторая по численности этническая группа, ну и алкоголь на них действует одинаково

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Гость

12:09:22 21-05-2024

Не сказал бы, что очень приятно, когда на тебя с ножом бросаются. Особенно мигранты. Но жить то кому-то в России надо! Работать, в частности.

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