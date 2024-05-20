В Москве задержали иностранца, который ранил девушку ножом на остановке
Пьяный мужчина напал на свою жертву со спины, изрезал и сбежал
20 мая 2024, 19:45, ИА Амител
48-летний гражданин Афганистана напал на 22-летнюю девушку возле остановки в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, он набросился на свою жертву с ножом со спины.
Инцидент произошел на Уральской улице в районе Гольяново днем в понедельник, 20 мая. Мужчина ранил девушку, а после скрылся с места преступления. Пострадавшую госпитализировали с непроникающим ранением в область шеи – сейчас за ее жизнь борются врачи. Известно, что пострадавшая учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.
Нападавшего задержали. Им оказался 48-летний гражданин Афганистана, который получил в России вид на жительство. Его ведут на допрос. По данным канала, он оказался пьян. Как сообщает Telegram-канал "112", по предварительной информации, преступника и потерпевшую ничего не связывает.
20:05:33 20-05-2024
Ладно, таджитская обуза нам от СССР досталась. А эти людоеды, которые убили несколько тысяч наших солдат что тут делают ???
20:21:58 20-05-2024
Поганой метлой отсюда всех!
23:47:50 20-05-2024
если что то таджики в афгане как бы не вторая по численности этническая группа, ну и алкоголь на них действует одинаково
12:09:22 21-05-2024
Не сказал бы, что очень приятно, когда на тебя с ножом бросаются. Особенно мигранты. Но жить то кому-то в России надо! Работать, в частности.