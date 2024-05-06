Мигрант развратил двух девочек в Санкт-Петербурге
Подозреваемого задержали
06 мая 2024, 13:15, ИА Амител
Полицейские автомобили / Фото: 42.мвд.рф
В Санкт-Петербурге 39-летний гражданин Узбекистана развратил двух школьниц 12 и 13 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент случился 4 мая в Невском районе в квартире, в которой проживает одна из потерпевших. Другая девочка была у нее в гостях.
Подозреваемого задержали. Регистрации в Петербурге или Ленинградской области у него нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В начале мая в Москве мигрант ограбил женщину и попытался ее изнасиловать. Произошедшее попало на видео.
13:27:16 06-05-2024
Да до каких пор это будет продолжаться???
13:46:32 06-05-2024
горожанка (13:27:16 06-05-2024) Да до каких пор это будет продолжаться???...
Пока есть капитализм и пока выгоднее завозить рабочую силу с горного бадахшана, чем нанимать местных
13:50:43 06-05-2024
они такие!!!!!!!!!!!!!
14:20:24 06-05-2024
Пора вывозить уже русских из Москвы и Питера!
18:27:12 06-05-2024
Гость (14:20:24 06-05-2024) Пора вывозить уже русских из Москвы и Питера!... А может все-таки мигрантов вывезти, а москвичи и питерцы пусть дома у себя живут?
14:45:16 06-05-2024
А нам точно нужны такие "иностранные специалисты"?
15:12:51 06-05-2024
Регистрации в Петербурге или Ленинградской области у него нет.
Как он оказался в России? Пора ввести "Вызова на работу". Как в других странах.
15:31:04 06-05-2024
Гость (15:12:51 06-05-2024) Регистрации в Петербурге или Ленинградской области у него н... Ага разбежались как власти решат так и будет.
16:39:27 06-05-2024
Крокус не стал аргументаом для депутатов. У них там ни кто не погиб и не пострадал ...
16:55:50 06-05-2024
Как он оказался в квартире девочек и где были их родители?
19:59:46 06-05-2024
Гость (16:55:50 06-05-2024) Как он оказался в квартире девочек и где были их родители?... Значит, такие девочки