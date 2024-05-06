Мигрант развратил двух девочек в Санкт-Петербурге

Подозреваемого задержали

06 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Полицейские автомобили / Фото: 42.мвд.рф

В Санкт-Петербурге 39-летний гражданин Узбекистана развратил двух школьниц 12 и 13 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент случился 4 мая в Невском районе в квартире, в которой проживает одна из потерпевших. Другая девочка была у нее в гостях.

Подозреваемого задержали. Регистрации в Петербурге или Ленинградской области у него нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале мая в Москве мигрант ограбил женщину и попытался ее изнасиловать. Произошедшее попало на видео.