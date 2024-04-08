В Москве задержали подозреваемого в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы

08 апреля 2024, 23:25, ИА Амител

Сожженный мемориал в Москве / Фото: "Москва с огоньком"

Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 5 апреля неизвестный поджег стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в поселении Десеновское в Новой Москве. 8 апреля полиция заявила о задержании подозреваемого, которым оказался 49-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений"). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.