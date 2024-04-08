В Москве задержали подозреваемого в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
08 апреля 2024, 23:25, ИА Амител
Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве безработному москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.
В ночь на 5 апреля неизвестный поджег стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в поселении Десеновское в Новой Москве. 8 апреля полиция заявила о задержании подозреваемого, которым оказался 49-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений"). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.
06:37:04 09-04-2024
Как можно дожить до 49, будучи таким долбоящером?
07:51:43 09-04-2024
до трех лет лишения свободы --- гуманно. Еще могут дать условно
08:47:30 09-04-2024
вот же , крайне нехороший человек, это если говорить цензурно! а так, скорее всего ему кто то заплатил за это, вот заказчика по полной завернуть!
11:35:19 09-04-2024
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