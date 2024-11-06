Житель Алтая обманул москвича на 4,5 млн рублей, перевоплотившись в силовика

19-летний мошенник представился потерпевшему сотрудником силовых структур

06 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com / Go to Scott Rodgerson's profile Scott Rodgerson

19-летний житель Алтайского края обманул 45-летнего москвича на 4,5 миллиона рублей, представившись правоохранителем. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

По данным следствия, потерпевшему позвонил через мессенджер якобы сотрудник силовых структур. Собеседник рассказал мужчине, что деньги с его счета пытаются похитить.

"Для сохранения сбережений необходимо обналичить их в отделении банка, после чего передать курьеру. Гражданин выполнил все указания, после чего проследовал в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте, где встретился с неизвестным и передал ему пакет с деньгами. Позже потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сумма материального ущерба составила 4,5 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Алтайского края, приехавший в столицу для заработка. Похищенные деньги он передал кураторам, а в качестве вознаграждения оставил себе 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Афериста заключили под стражу.