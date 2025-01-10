В Москве женщина получила 1 млн рублей за лучшую очистку мандарина

Длина снятой кожуры составила 81 сантиметр

10 января 2025, 09:00, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/864955

В Москве женщина по имени Аминат стала победительницей конкурса по очистке мандарина одной полоской. Об этом сообщает газета Metro.

Финальные соревнования состоялись в парке "Сокольники" и собрали более трех тысяч участников. В общей сложности они почистили около 950 килограммов мандаринов.

В решающем этапе среди пяти финалистов Аминат продемонстрировала лучший результат – длина снятой кожуры составила 81 сантиметр. За это достижение она получила главный приз – 1 млн рублей.

Однако, как отмечается, ее результат не стал рекордом: на этапе отбора одному из участников удалось очистить мандарин, сняв кожуру длиной 95 сантиметров.