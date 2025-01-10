В Москве женщина получила 1 млн рублей за лучшую очистку мандарина
Длина снятой кожуры составила 81 сантиметр
10 января 2025, 09:00, ИА Амител
Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/864955
В Москве женщина по имени Аминат стала победительницей конкурса по очистке мандарина одной полоской. Об этом сообщает газета Metro.
Финальные соревнования состоялись в парке "Сокольники" и собрали более трех тысяч участников. В общей сложности они почистили около 950 килограммов мандаринов.
В решающем этапе среди пяти финалистов Аминат продемонстрировала лучший результат – длина снятой кожуры составила 81 сантиметр. За это достижение она получила главный приз – 1 млн рублей.
Однако, как отмечается, ее результат не стал рекордом: на этапе отбора одному из участников удалось очистить мандарин, сняв кожуру длиной 95 сантиметров.
09:17:17 10-01-2025
Вам там в Москве заняться нечем ? Каждый день по нескольким телеканалам огромные деньги детям собирают на платные операции у вас же там в Москве. Зажрались вы там, дальше некуда.
10:21:51 10-01-2025
Гость (09:17:17 10-01-2025) Вам там в Москве заняться нечем ? Каждый день по нескольким ... давно уже не видела, чтоб собирали
10:31:22 10-01-2025
с применением простейших технических средств смогу метров 5 выдать.
потомучто ленивый.
10:34:27 10-01-2025
А эта женщина отправит этот миллион в помощьСВО? мы тут копейки собираем на дронов, сети плетем, свечи плавим, а москали мандаринки за лям чистят. ВЫ ТАМ СОВСЕМ АХРЕНЕЛИ?
10:51:34 10-01-2025
Гость (10:34:27 10-01-2025) А эта женщина отправит этот миллион в помощьСВО? мы тут копе... Она не должна ничего никому. а вас насильно заставляют?
17:29:46 10-01-2025
А в Москве кроме аминат и гульчитай больше имён других нету? Где Елены, Натальи и т.д.?