В МВД напомнили об обязательных отметках в паспорте
Самостоятельно никакие надписи вносить в документ нельзя
20 ноября 2024, 16:47, ИА Амител
Регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности являются обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале.
"При выдаче или замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России, в оформленном документе проставляются обязательные и необязательные отметки. Обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту жительства в пределах РФ и сведения об отношении к воинской обязанности", – говорится в сообщении.
По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны. Также могут быть внесены группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.
МВД предупреждает, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность.
19:14:11 20-11-2024
В 45 лет менял паспорт. Получил новый, девственно чистый, документ. Ни сведений о детях, ни о браке и разводе. Всё чисто.
Специально не писал ни каких заявлений о том, что бы не указали эти сведения.
Знакомая меняла паспорт, что бы взять очередной кредит, так специально написала заявление, что не ставили штамп о предыдущем паспорте.
09:43:37 21-11-2024
Гость (19:14:11 20-11-2024) В 45 лет менял паспорт. Получил новый, девственно чистый, до... Что не так, болезный?