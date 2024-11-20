В МВД напомнили об обязательных отметках в паспорте

Самостоятельно никакие надписи вносить в документ нельзя

20 ноября 2024, 16:47, ИА Амител

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Регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности являются обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале.

"При выдаче или замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России, в оформленном документе проставляются обязательные и необязательные отметки. Обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту жительства в пределах РФ и сведения об отношении к воинской обязанности", – говорится в сообщении.

По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны. Также могут быть внесены группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.

МВД предупреждает, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность.