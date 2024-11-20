Страховую пенсию повысят на 7,3%

20 ноября 2024, 11:44, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

У работающих и неработающих россиян вырастут пенсии, сообщила "Ленте.ру" член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, страховая пенсия с 1 января будет повышена на 7,3%. При этом если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство наделят полномочиями увеличить такую индексацию до 1 февраля 2025 года.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года увеличат социальную пенсию на 14,75%.

Ранее депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.