Депутат рассказала, у кого вырастут пенсии с 1 января
Страховую пенсию повысят на 7,3%
20 ноября 2024, 11:44, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
У работающих и неработающих россиян вырастут пенсии, сообщила "Ленте.ру" член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, страховая пенсия с 1 января будет повышена на 7,3%. При этом если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство наделят полномочиями увеличить такую индексацию до 1 февраля 2025 года.
Кроме того, с 1 апреля 2025 года увеличат социальную пенсию на 14,75%.
Ранее депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.
11:55:41 20-11-2024
Ни о чём, с учетом тотального роста цен!
12:08:09 20-11-2024
Согласно проекту трехлетнего бюджета, у депутатов Госдумы в очередной раз вырастет зарплата. В 2024 году минимальная оплата труда «слуг народа» составила 650 тысяч рублей. Доплата к пенсии составляет
● при стаже от пяти до 10 лет – 55% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы;
● при стаже свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы.
12:09:22 20-11-2024
Это и близко не соответствует реальному уровню инфляции.
12:32:07 20-11-2024
Этих депутатов на эти пенсии...пожить , деньги которые они за час могут мпустить
12:46:56 20-11-2024
На 7,3%? может хотя бы 73%?
14:17:32 20-11-2024
не так давно тут писали что цены на продукты выросли на 50-100%,добавить к этому рост цен на лекарства и коммуналку как раз наверно и выйдет 7,3 % уровень инфляции,вот теперь пенсионеры заживут
16:01:36 20-11-2024
Это ужасно! Как жить пенсионерам!? Если раньше сводили концы с концами и покупали только самое необходимое, то сейчас при бешеном росте цен на все- даже выжить на эти деньги нереально.
Ведь кроме того, что человеку надо мало мальски питаться- а теперь даже со скидками на продукты тратиться почти вся пенсия, для пожилых людей значительная статья расходов на лекарства. И часто это несколько препаратов! Плюс плата за ЖКХ постоянно растущая отнюдь не не 7%.
Господа лепутаты, вы о чем? Как можно жить на эти деньги. И родственники, которые могут помочь, есть далеко не у всех стариков.... Это, что уничтожение " отработанного материала"?
16:15:15 20-11-2024
Вот сегодня сломались очки. Обошла 3 оптики и нигде дешевле 3 тыс.нет. Купила на кредитную карту, а там итак долг 10тыс. Самое противное, что с нами даже не разговаривают и даже унижают и оскорбляют - никто не хотел мне сегодня помочь, может какие есть уценённые оправы... все грубо отвечают"Не хотите, не берите".