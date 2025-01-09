В МВД назвали две схемы доступа мошенников к "Госуслугам" россиян
Для одной из них аферисты используют заброшенные телефонные номера
09 января 2025, 13:55, ИА Амител
МВД раскрыло две схемы мошенников, с помощью которых они получают доступ к аккаунтам на портале госуслуг. Как сообщает ТАСС, одна из них связана с телефонными звонками от лица операторов связи, а другая – с перевыпуском абонентского номера, привязанного к учетной записи ЕСИА.
По информации полицейских, в первой схеме преступники звонят пользователю от имени оператора связи и просят сообщить код из SMS под предлогом продления договора. Получив код, злоумышленники входят в личный кабинет, меняют пароль и оставляют сообщение, что аккаунт заблокирован. В качестве контакта указывают свой номер телефона. По нему жертва может связаться с аферистами и перевести деньги на "безопасный счет".
Вторая схема предполагает использование заброшенных номеров. Злоумышленники восстанавливают доступ к учетной записи "Госуслуг", получив код на новый номер, а после используют данные для оформления микрозаймов и кредитов.
15:16:05 09-01-2025
И что вы сделали для того что бы этого не было? Что бы исключить эти 2 схемы?!
18:23:00 09-01-2025
Гость (15:16:05 09-01-2025) И что вы сделали для того что бы этого не было? Что бы исклю... Удалить учётку госуслуг.
11:35:03 10-01-2025
Гость (18:23:00 09-01-2025) Удалить учётку госуслуг.... Видимо, сегодня единственный способ обезопасить себя. Собственно, толку от Госуслуг никаких, там всё перевели на электронную подпись. Нет подписи, не нужны Госуслуги.
18:32:04 09-01-2025
Гость (15:16:05 09-01-2025) И что вы сделали для того что бы этого не было? Что бы исклю... это называется - пчёлы против мёда...
19:12:56 09-01-2025
Для них это Бесконечное переливание из пустого в порожнее
18:18:53 09-01-2025
Непошто связываться с "Госуслугами", дабы проблему не наживать...
01:36:31 10-01-2025
Один из способов вернуть учётную запись на Госуслугах состоит в том, что если у человека есть Сбербанк-Онлайн, то он может здесь через вкладку "Госуслуги" получить приоритетный допуск к своей учётной записи, а затем удалить из неё других непрошенных лиц. Конечно, всё не так просто, но попробуйте привязать Сбербанк-Онлайн к своему аккаунту на Госуслугах заранее, тогда процесс восстановления будет намного проще, можно дополнительно проконсультироваться в банке. Удачи в борьбе с мошенниками, если вы с ними ещё не встречались, то это не ваша заслуга, а их недоработка.
11:19:38 10-01-2025
Гость (01:36:31 10-01-2025) Один из способов вернуть учётную запись на Госуслугах состои... вот в этом случае можно вообще все потерять. Жулику достаточно будет просто сделать дубль вашей сим карты. То есть вот они воры уже пишут сюда