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В МВД назвали две схемы доступа мошенников к "Госуслугам" россиян

Для одной из них аферисты используют заброшенные телефонные номера

09 января 2025, 13:55, ИА Амител

Фото: Manu Del Moral / unsplash.com
Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

МВД раскрыло две схемы мошенников, с помощью которых они получают доступ к аккаунтам на портале госуслуг. Как сообщает ТАСС, одна из них связана с телефонными звонками от лица операторов связи, а другая – с перевыпуском абонентского номера, привязанного к учетной записи ЕСИА.

По информации полицейских, в первой схеме преступники звонят пользователю от имени оператора связи и просят сообщить код из SMS под предлогом продления договора. Получив код, злоумышленники входят в личный кабинет, меняют пароль и оставляют сообщение, что аккаунт заблокирован. В качестве контакта указывают свой номер телефона. По нему жертва может связаться с аферистами и перевести деньги на "безопасный счет".

Вторая схема предполагает использование заброшенных номеров. Злоумышленники восстанавливают доступ к учетной записи "Госуслуг", получив код на новый номер, а после используют данные для оформления микрозаймов и кредитов.

Мошенники

Комментарии 8

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Гость

15:16:05 09-01-2025

И что вы сделали для того что бы этого не было? Что бы исключить эти 2 схемы?!

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Гость

18:23:00 09-01-2025

Гость (15:16:05 09-01-2025) И что вы сделали для того что бы этого не было? Что бы исклю... Удалить учётку госуслуг.

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Гость

11:35:03 10-01-2025

Гость (18:23:00 09-01-2025) Удалить учётку госуслуг.... Видимо, сегодня единственный способ обезопасить себя. Собственно, толку от Госуслуг никаких, там всё перевели на электронную подпись. Нет подписи, не нужны Госуслуги.

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Гость

18:32:04 09-01-2025

Гость (15:16:05 09-01-2025) И что вы сделали для того что бы этого не было? Что бы исклю... это называется - пчёлы против мёда...

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Гость

19:12:56 09-01-2025

Для них это Бесконечное переливание из пустого в порожнее

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Гость

18:18:53 09-01-2025

Непошто связываться с "Госуслугами", дабы проблему не наживать...

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Гость

01:36:31 10-01-2025

Один из способов вернуть учётную запись на Госуслугах состоит в том, что если у человека есть Сбербанк-Онлайн, то он может здесь через вкладку "Госуслуги" получить приоритетный допуск к своей учётной записи, а затем удалить из неё других непрошенных лиц. Конечно, всё не так просто, но попробуйте привязать Сбербанк-Онлайн к своему аккаунту на Госуслугах заранее, тогда процесс восстановления будет намного проще, можно дополнительно проконсультироваться в банке. Удачи в борьбе с мошенниками, если вы с ними ещё не встречались, то это не ваша заслуга, а их недоработка.

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Гость

11:19:38 10-01-2025

Гость (01:36:31 10-01-2025) Один из способов вернуть учётную запись на Госуслугах состои... вот в этом случае можно вообще все потерять. Жулику достаточно будет просто сделать дубль вашей сим карты. То есть вот они воры уже пишут сюда

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