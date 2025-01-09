В МВД назвали две схемы доступа мошенников к "Госуслугам" россиян

Для одной из них аферисты используют заброшенные телефонные номера

09 января 2025, 13:55, ИА Амител

Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

МВД раскрыло две схемы мошенников, с помощью которых они получают доступ к аккаунтам на портале госуслуг. Как сообщает ТАСС, одна из них связана с телефонными звонками от лица операторов связи, а другая – с перевыпуском абонентского номера, привязанного к учетной записи ЕСИА.

По информации полицейских, в первой схеме преступники звонят пользователю от имени оператора связи и просят сообщить код из SMS под предлогом продления договора. Получив код, злоумышленники входят в личный кабинет, меняют пароль и оставляют сообщение, что аккаунт заблокирован. В качестве контакта указывают свой номер телефона. По нему жертва может связаться с аферистами и перевести деньги на "безопасный счет".

Вторая схема предполагает использование заброшенных номеров. Злоумышленники восстанавливают доступ к учетной записи "Госуслуг", получив код на новый номер, а после используют данные для оформления микрозаймов и кредитов.