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В МВД назвали фейком "приказ" о создании добровольных штурмовых батальонов

Ударно-штурмовые отряды якобы необходимо было создать с 8 марта

06 марта 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

МВД РФ опровергло информацию об издании приказа о создании добровольческих штурмовых батальонов, сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".

Ранее в Сети опубликовали якобы приказ ведомства, в котором говорится о необходимости создания с 8 марта 2023 года добровольных ударно-штурмовых батальонов.

Фейковый документ якобы подписан 4 марта главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым "на основании приказа № 15 Верховного главнокомандующего от 02.03.2023 года".

Комментарии 3

  • Жаль
    06 марта, Гость   Ответить
  • Рубашки бывают разные:чёрные,коричневые,красные.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Создать то нужно и можно с Росгвардии, но чтобы создать из них штурмовиков надо минимум год и самое главное вооружить и оснастить современнийшими по лучшим мировым стандартам специальным оружием и оборудованием и приборами, снаряжением и защитой каждого штурмовика и их подразделения.
    06 марта, Гость   Ответить
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