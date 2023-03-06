В МВД назвали фейком "приказ" о создании добровольных штурмовых батальонов
Ударно-штурмовые отряды якобы необходимо было создать с 8 марта
06 марта 2023, 15:43, ИА Амител
Фото: mil.ru
МВД РФ опровергло информацию об издании приказа о создании добровольческих штурмовых батальонов, сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".
Ранее в Сети опубликовали якобы приказ ведомства, в котором говорится о необходимости создания с 8 марта 2023 года добровольных ударно-штурмовых батальонов.
Фейковый документ якобы подписан 4 марта главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым "на основании приказа № 15 Верховного главнокомандующего от 02.03.2023 года".
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