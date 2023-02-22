Ложная тревога об угрозе ракетного удара прозвучала в регионах России

В объявлении всем посоветовали "немедленно проследовать в укрытия"

22 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в своём Telegram-канале.

В объявлении всем посоветовали "немедленно проследовать в укрытия". В частности, такая информация прозвучала в Новосибирске, Воронеже, Белгороде, Уфе, Казани и других крупных городах.

"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация якобы об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", – пояснили в МЧС РФ.

В ведомстве указали, что информация о тревоге не соответствует действительности – это фейк.