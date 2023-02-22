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Ложная тревога об угрозе ракетного удара прозвучала в регионах России

В объявлении всем посоветовали "немедленно проследовать в укрытия"

22 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в своём Telegram-канале.

В объявлении всем посоветовали "немедленно проследовать в укрытия". В частности, такая информация прозвучала в Новосибирске, Воронеже, Белгороде, Уфе, Казани и других крупных городах.

"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация якобы об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", – пояснили в МЧС РФ.

В ведомстве указали, что информация о тревоге не соответствует действительности – это фейк.

"Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", – добавили в МЧС.

Комментарии 8

  • не фейк- а фальшивка. не хакер- а взломщик. пора писать правильно по русски
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Ничего удивительного, когда шлюзы vpn на американских роутерах китайского производства, а модемы - тайваньские. Всё остальное - голимый китай. Там ломать, в смысле хакать, нечего!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • не фейк- а фальшивка. не хакер- а взломщик. пора писать правильно по русски --- Ты сам то, умеешь писать по-русски?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, получше тебя
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А ведь в час "Х" могут запросто и отключить. Впрочем, бежать всё равно некуда. В нашей сталинке бомбоубежище полностью разрушено изнутри! А в советское время всё содержалось в полной боеготовности. Были складированы противогазы, аптечки радиационной защиты, тушенка.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Бежать всё равно не куда ---- бежать то есть куда. Но не все знают, потому что информировать нулевая. Хотя наверное так задумано
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Своровали и запасы и противогазы, все очтальное в разрухе. Молодцы местные власти. Все ждут подачки из центра, поступлений из бюджета, смотрю на это и ужасаюсь.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • в укрытия" --- где они?
    23 февраля, Гость   Ответить
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