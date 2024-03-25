В МВД опровергли информацию о "сбежавшем полицейском" в момент теракта в "Крокусе"
Ирина Волк заявила, что полицейские "прибыли на место через 5 минут"
25 марта 2024, 11:30, ИА Амител
МВД РФ опровергло присутствие сотрудников полиции в "Крокус Сити Холле" во время теракта в пятницу вечером 22 марта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудниками подмосковного Главка МВД России были выявлены публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус Сити Холле", а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы. Указанная информация не соответствует действительности", - написала Волк.
Она подчеркнула, что человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, не имеет отношения к органам внутренних дел.
Также Волк заявила, что полицейские "прибыли на место через 5 минут" после поступления в дежурную часть информации о стрельбе.
Ранее в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ сообщили, что автомобиль с террористами остановился рядом с фургоном кинологической Службы МВД РФ, которая в тот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта.
"На съемках из зала первых минут нападения хорошо видно сотрудника этой службы с собакой, который, как началась стрельба, стремительно убегает. Более того, прямо в здании "Крокуса" находится отдел полиции Павшино. В момент нападения он был полностью укомплектован сотрудниками. Там хранится оружие. Однако, никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали террористы", - сообщили в канале.
Также заявили, что якобы первыми к "Крокусу" приехали медики, следом пожарные, а после прибыли полицейские.
11:51:31 25-03-2024
после поступления в дежурную часть информации --- а информация поступила, когда уже все закончилось? Тревожной кнопки не было или не успели нажать? Посетители снимали происходящее на телефоны, а набрать 102 не догадались?
12:04:12 25-03-2024
"прибыли на место через 5 минут"
Стрельба продолжалась 9 минут.... (сми)
13:05:29 25-03-2024
Смотря как это рассмотреть. В свое время наградили МВД за то что они остановили Вагнеровцев.
14:12:12 25-03-2024
То что отдел там находится тоже опровергли ?
20:53:01 25-03-2024
А почему так долго добирались? Отдел полиции находится в том же здании где проходил концерт группы "Пикник". В одном здании и это установленный факт. За 5 минут обычный человек пробегает 1 км. Там нужно было 100 метров пробежать. А это примерно 20-30 секунд.