В МВД опровергли информацию о "сбежавшем полицейском" в момент теракта в "Крокусе"

Ирина Волк заявила, что полицейские "прибыли на место через 5 минут"

25 марта 2024, 11:30, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

МВД РФ опровергло присутствие сотрудников полиции в "Крокус Сити Холле" во время теракта в пятницу вечером 22 марта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудниками подмосковного Главка МВД России были выявлены публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус Сити Холле", а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы. Указанная информация не соответствует действительности", - написала Волк.

Она подчеркнула, что человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, не имеет отношения к органам внутренних дел.

Также Волк заявила, что полицейские "прибыли на место через 5 минут" после поступления в дежурную часть информации о стрельбе.

Фото: t.me/vchkogpu

Ранее в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ сообщили, что автомобиль с террористами остановился рядом с фургоном кинологической Службы МВД РФ, которая в тот день участвовала в мероприятиях по безопасности концерта.

"На съемках из зала первых минут нападения хорошо видно сотрудника этой службы с собакой, который, как началась стрельба, стремительно убегает. Более того, прямо в здании "Крокуса" находится отдел полиции Павшино. В момент нападения он был полностью укомплектован сотрудниками. Там хранится оружие. Однако, никто из полицейских не пошел защищать и спасать мирных граждан, на которых напали террористы", - сообщили в канале.

Также заявили, что якобы первыми к "Крокусу" приехали медики, следом пожарные, а после прибыли полицейские.