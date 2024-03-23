МВД опровергло сведения о наличии гражданства РФ у задержанных после теракта

По информации Ирины Волк, все они — иностранцы

23 марта 2024, 22:31, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Задержанные в Брянской области четверо подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" не были гражданами РФ, заявила представитель МВД Ирина Волк.

"Все они являются иностранными гражданами", – подчеркнула она.

Волк отметила, что правоохранители выясняют основания и продолжительность пребывания задержанных на территории РФ, а также устанавливают адреса их фактического проживания и другие значимые обстоятельства.

По последним данным, в "Крокусе" погибло 133 человека. Силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что исполнители теракта двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них было подготовлено окно для перехода границы. Глава государства пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением.