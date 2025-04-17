В МВД предупредили о новой схеме взлома "Госуслуг"

Злоумышленники, как обычно, представляются полицейскими или сотрудниками иных государственных органов

17 апреля 2025, 12:42, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники начали активно использовать новый способ взлома "Госуслуг". Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, для этого они просят своих жертв включить демонстрацию экрана.

Сначала злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в одном из мессенджеров – обычно они представляются сотрудниками полиции или иных государственных органов. В ходе беседы человека просят зарегистрироваться на каком-либо ресурсе и предлагают включить демонстрацию экрана, чтобы сделать это быстрее. После этого аферисты подают заявку на восстановление аккаунта на портале, а код подтверждения, поступивший гражданину, будет виден мошенникам.

В ведомстве подчеркнули, что не стоит демонстрировать экран во время общения с незнакомыми людьми.