На Алтае семь подростков сдали мошеннику в аренду свои аккаунты в соцсетях
Правоохранители разыскали молодых людей и разъяснили им последствия таких необдуманных шагов
15 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае семь подростков, проживающих в Троицком районе, за небольшое денежное вознаграждение сдали в аренду мошеннику свои аккаунты в соцсетях под предлогом их использования в рекламных целях, сообщает региональное МВД.
Об этом правоохранители узнали в ходе расследования уголовного дела, потерпевшим по которому проходил житель Мурманска. Следствие выяснило, что мужчине позвонили с аккаунта одного из мессенджеров, принадлежащего учащемуся колледжа из села Троицк.
"Конечно, звонил не сам молодой человек, а неизвестный мошенник, которому аккаунт был сдан в аренду", – рассказали в ведомстве.
Полицейские помогли подросткам вернуть свои аккаунты и установить двухфакторную защиту.
Также молодым людям разъяснили последствия таких необдуманных шагов. Ведь человек, сдавший свой аккаунт "в аренду", может стать соучастником преступлений и понести ответственность.
В таких "арендованных" аккаунтах мошенники устанавливают логотипы государственных ведомств и силовых структур, сотовых операторов, банков и различных организаций, после начинают обзванивать граждан, чтобы обмануть их и похитить деньги.
Ранее школьник из Камня-на-Оби ради бонусов в игре перевел мошенникам 57 тысяч рублей со счетов матери.
10:51:32 15-04-2025
Наказание нет? Если разъясняют только?
Хотя бы ремнем, что ли.............
11:11:18 15-04-2025
Стать соучастником. По такой привычной логике надо соучастниками признавать и создателей соцсети, и производителя смартфона, и изобретателей Интернета.
14:38:29 15-04-2025
Странно, что мошенник бесплатно не сгенерировал
пионеров и их аккаунты с помощью нейросети.