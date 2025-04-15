На Алтае семь подростков сдали мошеннику в аренду свои аккаунты в соцсетях

Правоохранители разыскали молодых людей и разъяснили им последствия таких необдуманных шагов

15 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае семь подростков, проживающих в Троицком районе, за небольшое денежное вознаграждение сдали в аренду мошеннику свои аккаунты в соцсетях под предлогом их использования в рекламных целях, сообщает региональное МВД.

Об этом правоохранители узнали в ходе расследования уголовного дела, потерпевшим по которому проходил житель Мурманска. Следствие выяснило, что мужчине позвонили с аккаунта одного из мессенджеров, принадлежащего учащемуся колледжа из села Троицк.

"Конечно, звонил не сам молодой человек, а неизвестный мошенник, которому аккаунт был сдан в аренду", – рассказали в ведомстве.

Полицейские помогли подросткам вернуть свои аккаунты и установить двухфакторную защиту.

Также молодым людям разъяснили последствия таких необдуманных шагов. Ведь человек, сдавший свой аккаунт "в аренду", может стать соучастником преступлений и понести ответственность.

В таких "арендованных" аккаунтах мошенники устанавливают логотипы государственных ведомств и силовых структур, сотовых операторов, банков и различных организаций, после начинают обзванивать граждан, чтобы обмануть их и похитить деньги.

Ранее школьник из Камня-на-Оби ради бонусов в игре перевел мошенникам 57 тысяч рублей со счетов матери.