В МВД сообщили о результатах проверки попытки задержания главы МЧС Чечни в Дагестане

Их передали в Следственный комитет РФ "для дальнейшей юридической оценки"

22 апреля 2024, 20:18, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило служебную проверку по факту инцидента на КПП "Герзель" в Дагестане. Как сообщает "РГ", имя участника не указывается, однако из приведенной информации можно сделать вывод, что речь идет о главе МЧС по Чеченской Республике Алихане Цакаеве.

По версии ведомства, водитель за рулем GMC Yukon двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 "Кавказ", создавая угрозу для остальных участников движения. При задержании мужчина оказал "активное сопротивление" и "предпринял попытку скрыться", после чего его автомобиль остановили с помощью специального инженерного заграждения.

"Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям", – заявили в МВД.Результаты проверки правоохранители передали в Следственный комитет РФ "для дальнейшей юридической оценки".

Напомним, что, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Цакаев не совершил "грубого нарушения". По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин. Он добавил, что когда правоохранители узнали, что имеют дело "с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград", то "трусливо разбежались".

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП "Герзель". Вместе с тем он отметил, что не может допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир дагестанских сотрудников МВД.