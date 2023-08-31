Видео с "живым" Пригожиным появилось в соцсетях и вызвало массу вопросов
Обращение Пригожин записал для "любителей обсуждать его ликвидацию"
31 августа 2023, 10:22, ИА Амител
В сети 31 августа появилось видео с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, на котором он заявляет, что жив. Кадры опубликовал приближенный к "музыкантам" Telegram-канал Grey zone.
"Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела... сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке", - сказал Пригожин на видео.
Видео разошлось по другим каналам и пабликам, вызвало массу споров, люди написали тысячи комментариев. Некоторые обрадовались, что Пригожин жив, другие указали, что видео "старое".
На кадрах Пригожин отметил, что видео он записывает в выходные во второй половине месяца - это 19 или 20 августа. Примерно в это же время он записал еще одно видео из Африки, на котором указал, что ЧВК "делает Россию еще более великой на всех континентах". А самолет, на котором был зарегистрирован в качестве пассажира Евгений Пригожин, потерпел крушение 23 августа - после возвращения "главного музыканта" из Африки в Россию. Так что видео и правда может быть "старое".
Напомним, следствие подтвердило гибель Пригожина, для этого были проведены молекулярно-генетические экспертизы. Похороны прошли 29 августа в закрытом режиме на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
10:33:18 31-08-2023
ахаха. вопросы вызвало у тех, кто верит в химтрейлы и чипизацию через вакцину
11:11:39 31-08-2023
Прикольно бы получилось, если бы оказался жив. Бандеровцы тоже бы расстроились
12:15:17 31-08-2023
Вопросы: Почему если видео старое его выложили только сейчас? Обычно после трагедии выкладывая подобное комментируют, что "не задолго до смерти такой-то такой-то успел записать видео.." - это первый вопрос. Второй - Почему на видео Пригожин обращается к любителям обсуждения его ликвидации, ведь до 23 августа ни у кого вопросов не возникало жив он или мертв. Все мы знали что Евгений Викторович наводит шорох в Африке. Третий - Что за хрень с его похоронами? Пригожин - Герой России, с него сняты все обвинения за мятеж, а похороны прошли тихо и незаметно, это странно, ведь даже официальные СМИ молчат, официальные лица молчат. Батька Лукашенко не было на похоронах, а ведь он и весь белорусский народ благодарны Вагнерам. Очень много вопросов и так мало ответов
16:11:05 31-08-2023
Хой Жив (12:15:17 31-08-2023) Вопросы: Почему если видео старое его выложили только сейчас... Я думаю что то видео из 2020 года так как тогда Евгений Пригожин попал в аварию тоже на самолёте и люди думали что он умер и вот он это говорит
17:50:00 31-08-2023
Гость (16:11:05 31-08-2023) Я думаю что то видео из 2020 года так как тогда Евгений При... Там говорится о 2023 годе в видео
12:26:43 31-08-2023
Гость (11:11:39 31-08-2023) Прикольно бы получилось, если бы оказался жив. Бандеровцы то... А дедушка? А Шойгу? А Герасимов? ...
12:56:46 31-08-2023
Гость (12:26:43 31-08-2023) А дедушка? А Шойгу? А Герасимов? ...... Хоть бы был жив! Господи! Сохрани! На похоронах вместо его жены показали плачущуй жену его двойника! Лаже Лукаша не было! Странные похороны!
13:01:56 31-08-2023
Хой Жив (12:15:17 31-08-2023) Вопросы: Почему если видео старое его выложили только сейчас... Да и ещё про интимную жизнь и про бизнес забыли добавить!!! Это до смерти не обсуждалось значит видео свежее и выходные у нас не раз в 2 недели если что так это к автору !
13:30:05 31-08-2023
Бандеры, хохлы,и всякая шушваль не расслабляйте булки , ЧВК Вагнер живы , война на этом не закончится пока вас еще не закопали , не кто не успокоится.
14:00:38 31-08-2023
Движение губ не совпадает со звуком. К тому же всем уже известно, что есть софт, позволяющий синтезировать неотличимые от реальности видео и звук. Было бы не лишним провести элементарную экспертизу этого видео, обратившись к глухонемым, читающим по губам, чтобы точно установить, что говорит персонаж. Опять же, сейчас в Африке стоит нестерпимая жара, а персонаж в утеплённой одежде, как где-то в сибири. Короче, вилами всё это по воде писано.
14:17:56 31-08-2023
Хой Жив (12:15:17 31-08-2023) Вопросы: Почему если видео старое его выложили только сейчас... Я тоже такого мнения
14:35:18 31-08-2023
Гость (14:00:38 31-08-2023) Движение губ не совпадает со звуком. К тому же всем уже изве... Я бы не сказал, что одежда утепленная, посмотрите экипировку Вагнеров работающих в Африке, одежда с длинными рукавами защищает кожу от солнца. В машине по любому работает кондиционер. Не спорю, существуют софты и программы, вопрос в другом, как нам преподнесли гибель Пригожина. В первые часы после крушения самолета, сообщили что тела пассажиров сильно обгорели, хотя в груде искореженного метала нашли телефон. Рейс задерживали по непонятным причинам, а Пригожин с Уткиным ранее проявляющих осторожность и летавшие на разных самолетах, решили лететь вместе, да еще и с командирами Вагнеров, ни чего не подозревая. Посмотрите фото разбившегося самолета, я конечно же не эксперт, но почему шасси на крыле самолета были выпущены, ведь они гидравлические и по идее должны находиться в сложенном состоянии, а следовательно их выпустили во время полета. Официальные лица почти сутки молчали, а после из их заявлений однозначно сказать нельзя что произошло. Когда разбивается самолет, день и ночь на протяжении месяца с наших новостных лент не сходит информация о крушении, а в этом случае разбился самолет личности, чье имя заставляет писаться от страха пол мира и тишина с тихими скромными похоронами, по идее на которых должны присутствовать лидеры Беларуси и Африканских стран, которым Евгений Викторович со своими музыкантами помог...
16:27:14 31-08-2023
Хой Жив (12:15:17 31-08-2023) Вопросы: Почему если видео старое его выложили только сейчас... согласен тем более такие люди не летают вместе на одном самолете как он с Уткиным
17:33:00 31-08-2023
Гость (16:11:05 31-08-2023) Я думаю что то видео из 2020 года так как тогда Евгений При... Ты не прав..во-первых..он "погибал" в 2019 году в октябре,а не летом! На видео же он говорит про конец августа 23 года...
19:18:44 31-08-2023
это старое видео до той трагедии, после как раз поехал в россию, в мск потом питер. почему говорит о его обсуждении что он жив или мерт, так как после похода на мск он исчез и думали некотрые что он убит , он тут про это говорит. а потом и реально завалили, а может и жив . непонятно