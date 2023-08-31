Видео с "живым" Пригожиным появилось в соцсетях и вызвало массу вопросов

Обращение Пригожин записал для "любителей обсуждать его ликвидацию"

31 августа 2023, 10:22, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В сети 31 августа появилось видео с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, на котором он заявляет, что жив. Кадры опубликовал приближенный к "музыкантам" Telegram-канал Grey zone.

"Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела... сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке", - сказал Пригожин на видео.

Видео разошлось по другим каналам и пабликам, вызвало массу споров, люди написали тысячи комментариев. Некоторые обрадовались, что Пригожин жив, другие указали, что видео "старое".

На кадрах Пригожин отметил, что видео он записывает в выходные во второй половине месяца - это 19 или 20 августа. Примерно в это же время он записал еще одно видео из Африки, на котором указал, что ЧВК "делает Россию еще более великой на всех континентах". А самолет, на котором был зарегистрирован в качестве пассажира Евгений Пригожин, потерпел крушение 23 августа - после возвращения "главного музыканта" из Африки в Россию. Так что видео и правда может быть "старое".

Напомним, следствие подтвердило гибель Пригожина, для этого были проведены молекулярно-генетические экспертизы. Похороны прошли 29 августа в закрытом режиме на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.