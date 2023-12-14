Прямая линия с Путиным: сколько продлится и где посмотреть
Общение главы государства с жителями страны начнется в 12:00 по московскому времени
14 декабря 2023, 12:22, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Сегодня, 14 декабря, пройдет прямая линия Владимира Путина, в ходе которой президент России ответит на вопросы россиян.
Общение совместит два формата – прямой линии и большой ежегодной пресс-конференции.
amic.ru
Напомним, заместитель главного редактора amic.ru Елена Лепезина отправилась в Москву, чтобы принять участие в пресс-конференции. Ее впечатления и текстовая трансляция прямой линии – на нашем сайте и в нашем Telegram-канале.
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14:12:20 14-12-2023
где посмотреть ---- Начать на работе, досмотреть в "пробке" на Строителей)))