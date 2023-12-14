Прямая линия с Путиным: сколько продлится и где посмотреть

Общение главы государства с жителями страны начнется в 12:00 по московскому времени

14 декабря 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Сегодня, 14 декабря, пройдет прямая линия Владимира Путина, в ходе которой президент России ответит на вопросы россиян.

Общение совместит два формата – прямой линии и большой ежегодной пресс-конференции.

amic.ru

Напомним, заместитель главного редактора amic.ru Елена Лепезина отправилась в Москву, чтобы принять участие в пресс-конференции. Ее впечатления и текстовая трансляция прямой линии – на нашем сайте и в нашем Telegram-канале.