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Прямая линия с Путиным: сколько продлится и где посмотреть

Общение главы государства с жителями страны начнется в 12:00 по московскому времени

14 декабря 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Сегодня, 14 декабря, пройдет прямая линия Владимира Путина, в ходе которой президент России ответит на вопросы россиян.

Общение совместит два формата – прямой линии и большой ежегодной пресс-конференции.

amic.ru

Напомним, заместитель главного редактора amic.ru Елена Лепезина отправилась в Москву, чтобы принять участие в пресс-конференции. Ее впечатления и текстовая трансляция прямой линии – на нашем сайте и в нашем Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru

Ответит каждому. Как задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию – 2023?

Общение главы государства будет весьма "продолжительным и содержательным", сообщал ранее Дмитрий Песков
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным - 2023

Комментарии 1

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Гость

14:12:20 14-12-2023

где посмотреть ---- Начать на работе, досмотреть в "пробке" на Строителей)))

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