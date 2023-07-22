В Барнауле заделали огромную дыру в асфальте на улице Аванесова

С последствиями провала рабочие боролись с 21 июля

22 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле заделали провал на улице Аванесова, из-за которого с 21 июля на участке было организовано реверсивное движение.

Как передает корреспондент amic.ru, дорогу для проезда открыли здесь в 11 часов – рабочие ждали, пока застынет новый асфальт на месте дыры.

Обновлено в 11:57. В мэрии нашему агентству уточнили, что проезд по участку пока остается закрытым. Как только движение по нему возобновят, администрация сразу же об этот сообщит.

Обновлено в 13:57. Движение по Аванесова открыли по прежней схеме.

Напомним, 21 июля на участке образовалась огромная дыра в асфальте из-за промыва коллектора. С последствиями разбирались сотрудники водоканала. Из-за произошедшего четную сторону улицы Аванесова закрывали для ремонта.