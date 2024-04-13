В нескольких селах Алтайского края отключат свет 16 апреля

Отключение электроэнергии из-за плановых работ затронет семь населенных пунктов

13 апреля 2024, 15:25, ИА Амител

Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Плановое отключение электроэнергии случится в Мамонтовском районе Алтайского края 16 апреля, сообщили в местной администрации.

Света не будет с 08:00 до 17:30 в Мамонтово, Малых Бутырках, Буканском, Островном, Суслове, Черной Курье и Крестьянке.

Жителей просят заранее распланировать дела и запастись питьевой водой.

Ранее сообщили, что 13 апреля в Мамонтовском районе для грузовиков перекрыли участок трассы Мамонтово – Крестьянка.