В нескольких селах Алтайского края отключат свет 16 апреля
Отключение электроэнергии из-за плановых работ затронет семь населенных пунктов
13 апреля 2024, 15:25, ИА Амител
Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Плановое отключение электроэнергии случится в Мамонтовском районе Алтайского края 16 апреля, сообщили в местной администрации.
Света не будет с 08:00 до 17:30 в Мамонтово, Малых Бутырках, Буканском, Островном, Суслове, Черной Курье и Крестьянке.
Жителей просят заранее распланировать дела и запастись питьевой водой.
Ранее сообщили, что 13 апреля в Мамонтовском районе для грузовиков перекрыли участок трассы Мамонтово – Крестьянка.
18:16:42 14-04-2024
Ваай, классно. Теперь будем сидеть без света. Топчик, как всегда👍