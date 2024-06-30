В Нигерии 18 человек погибли при терактах на свадьбе, похоронах и в больнице

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность

30 июня 2024, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

18 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате серии терактов в Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, террористы напали на свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза. Жертвами терактов стали по меньшей мере 18 человек. Выживших госпитализировали с ранениями брюшной полости, переломами черепа и конечностей. По предварительной информации, злоумышленники активировали в толпе бомбы.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Обстоятельства инцидентов выясняются.