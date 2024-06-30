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В Нигерии 18 человек погибли при терактах на свадьбе, похоронах и в больнице

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность

30 июня 2024, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

18 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате серии терактов в Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, террористы напали на свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза. Жертвами терактов стали по меньшей мере 18 человек. Выживших госпитализировали с ранениями брюшной полости, переломами черепа и конечностей. По предварительной информации, злоумышленники активировали в толпе бомбы.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Обстоятельства инцидентов выясняются.

Происшествия Теракт

Комментарии 3

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Олег

13:59:48 30-06-2024

В мире полно бессмысленного зла - комары, например. Поровну. А какая нам от нигерийских негров польза? Какие полезней, живые или мёртвые?

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Мусик

17:47:17 30-06-2024

Олег (13:59:48 30-06-2024) В мире полно бессмысленного зла - комары, например. Поровну.... актуальны природные ресурсы африки. советские геологи много и продуктивно там работали - это длинная история. там сейчас интересно.

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Гость

17:03:48 30-06-2024

Олег (13:59:48 30-06-2024) В мире полно бессмысленного зла - комары, например. Поровну....
Людоедская логика detected.

Превед, людоед.

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