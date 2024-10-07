В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

Он все еще находится в реанимации

07 октября 2024, 14:40, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Состояние актера Василия Ливанова остается тяжелым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в НИИ имени Склифосовского.

Представитель медицинского учреждения подтвердил, что актер, сыгравший роль Шерлока Холмса, по-прежнему остается в реанимации неврологического отделения центра.

Напомним, что о госпитализации артиста стало известно на прошлой неделе. Как сообщали СМИ, ему стало плохо еще 29 сентября. В публикациях утверждалось, что у актера случился инсульт, а врачи провели Ливанову успешную операцию по удалению тромба.