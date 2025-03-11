В Нижнем Новгороде задержали напавшего с ножом на школьников

По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися

11 марта 2025, 19:35, ИА Амител

Складной нож / Фото: amic.ru

Предполагаемого виновника в нападении на школьников в Нижнем Новгороде задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ранее в СМИ распространилась информация, что школьник ранил ножом двух человек. По сведениям местного департамента здравоохранения, сейчас пострадавшим ничего не угрожает. Предположительно, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.

По предварительной информации, нападавший – 15-летний школьник. Он задержан. Mash пишет, что молодой человек успел скрыться и спрятался в лесу. За это время он позвонил родителям и пожаловался, что сегодня одноклассники довели его окончательно. Мальчика везут на допрос.