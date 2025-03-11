В Нижнем Новгороде задержали напавшего с ножом на школьников
По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися
11 марта 2025, 19:35, ИА Амител
Предполагаемого виновника в нападении на школьников в Нижнем Новгороде задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Ранее в СМИ распространилась информация, что школьник ранил ножом двух человек. По сведениям местного департамента здравоохранения, сейчас пострадавшим ничего не угрожает. Предположительно, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.
По предварительной информации, нападавший – 15-летний школьник. Он задержан. Mash пишет, что молодой человек успел скрыться и спрятался в лесу. За это время он позвонил родителям и пожаловался, что сегодня одноклассники довели его окончательно. Мальчика везут на допрос.
20:17:53 11-03-2025
Доизмывались над "белой вороной"!
20:55:14 11-03-2025
Чурка ?
08:17:47 12-03-2025
В Нижнем всегда хватало отморозков. Селюки там вообще дикие через одного. Пока предков этих садистов школьных штрафовать нормально не начнут, толку не будет.