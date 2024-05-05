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В "Ночь музеев" в Барнауле вызовут "дух Сталина"

Реконструкцию спиритического сеанса готовят коммунисты

05 мая 2024, 16:11, ИА Амител

Бюст Сталина / Фото: pxhere.com
Бюст Сталина / Фото: pxhere.com

Коммунисты готовятся вызвать "дух Сталина" в "Ночь музеев" в Барнауле. Об этом рассказал председатель совета "Сталин-Центра", депутат Заксобрания Сергей Матасов.

"Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение "Спиритический сеанс". Мы [по нему проведем] реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в "Сталин-Центре", чтобы эту атмосферу передать. Это будет театрализованное представление", – сказал Матасов.

Он добавил, что пока не может раскрывать всех вопросов.

Справка

В сатирическом рассказе "Спиритический сеанс" Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа. Рассказ был написан до прихода Сталина к власти, в 1922 году. 

Барнаул культура ночь музеев
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Комментарии 10

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Кеша

16:15:49 05-05-2024

Доиграетесь с этими духами.. Ох Доиграетесь

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Гость

18:21:07 05-05-2024

Он бы сейчас очень пригодился

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Евгений

00:09:15 06-05-2024

Самое главное, чтобы дух Сталина вселился в кого надо. И мы догадываемся в кого...

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Гость

06:46:32 06-05-2024

Дурку Метасову вызовите!

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Гость

08:06:06 06-05-2024

Адрес то есть у центра Сталина? А то второй раз пишите, а адреса не указываете! Боитесь что ли!?

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Гость

08:55:47 06-05-2024

Гость (08:06:06 06-05-2024) Адрес то есть у центра Сталина? А то второй раз пишите, а ад... Профинтерна 24

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гость

08:49:24 06-05-2024

Это которые филиал Ядра ? Психически больные как их пенсионеры. Молодежь без будущего, без ума, без совести!

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Гость

09:11:47 06-05-2024

сбор по адресу ул. Луговая, 19, просьба не опаздывать

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Гость

09:24:05 06-05-2024

Человек проводящий спиритический сеанс не может называться коммунистом. Это какой-то оксюморон. Хотя цель понятна - по их задумке с коммунистами должны ассоциироваться такие больные на голову.

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Гость

09:36:45 06-05-2024

Гость (09:24:05 06-05-2024) Человек проводящий спиритический сеанс не может называться к...
Профинтерна, 24.

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