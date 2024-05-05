В "Ночь музеев" в Барнауле вызовут "дух Сталина"

Реконструкцию спиритического сеанса готовят коммунисты

05 мая 2024, 16:11, ИА Амител

Бюст Сталина / Фото: pxhere.com

Коммунисты готовятся вызвать "дух Сталина" в "Ночь музеев" в Барнауле. Об этом рассказал председатель совета "Сталин-Центра", депутат Заксобрания Сергей Матасов.

"Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение "Спиритический сеанс". Мы [по нему проведем] реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в "Сталин-Центре", чтобы эту атмосферу передать. Это будет театрализованное представление", – сказал Матасов.

Он добавил, что пока не может раскрывать всех вопросов.

Справка

В сатирическом рассказе "Спиритический сеанс" Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа. Рассказ был написан до прихода Сталина к власти, в 1922 году.