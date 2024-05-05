В "Ночь музеев" в Барнауле вызовут "дух Сталина"
Реконструкцию спиритического сеанса готовят коммунисты
05 мая 2024, 16:11, ИА Амител
Коммунисты готовятся вызвать "дух Сталина" в "Ночь музеев" в Барнауле. Об этом рассказал председатель совета "Сталин-Центра", депутат Заксобрания Сергей Матасов.
"Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение "Спиритический сеанс". Мы [по нему проведем] реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в "Сталин-Центре", чтобы эту атмосферу передать. Это будет театрализованное представление", – сказал Матасов.
Он добавил, что пока не может раскрывать всех вопросов.
Справка
В сатирическом рассказе "Спиритический сеанс" Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа. Рассказ был написан до прихода Сталина к власти, в 1922 году.
16:15:49 05-05-2024
Доиграетесь с этими духами.. Ох Доиграетесь
18:21:07 05-05-2024
Он бы сейчас очень пригодился
00:09:15 06-05-2024
Самое главное, чтобы дух Сталина вселился в кого надо. И мы догадываемся в кого...
06:46:32 06-05-2024
Дурку Метасову вызовите!
08:06:06 06-05-2024
Адрес то есть у центра Сталина? А то второй раз пишите, а адреса не указываете! Боитесь что ли!?
08:55:47 06-05-2024
Гость (08:06:06 06-05-2024) Адрес то есть у центра Сталина? А то второй раз пишите, а ад... Профинтерна 24
08:49:24 06-05-2024
Это которые филиал Ядра ? Психически больные как их пенсионеры. Молодежь без будущего, без ума, без совести!
09:11:47 06-05-2024
сбор по адресу ул. Луговая, 19, просьба не опаздывать
09:24:05 06-05-2024
Человек проводящий спиритический сеанс не может называться коммунистом. Это какой-то оксюморон. Хотя цель понятна - по их задумке с коммунистами должны ассоциироваться такие больные на голову.
09:36:45 06-05-2024
Гость (09:24:05 06-05-2024) Человек проводящий спиритический сеанс не может называться к...
Профинтерна, 24.