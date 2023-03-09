В Новичихе восстановили снесённую ураганом крышу дома

Ремонт кровли на здании детско-юношеской школы продолжается

09 марта 2023, 17:42, ИА Амител





В Новичихинском районе отремонтировали крышу многоквартирного дома, которую снёс прошедший ураган. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"По оперативной информации из Новичихинского района, повреждённая кровля 16-квартирного дома сегодня восстановлена. Продолжается ремонт детско-юношеской спортивной школы", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко потребовал ускорить восстановление социальных объектов, пострадавших от урагана в Алтайском крае. Главы районов доложили губернатору о ходе проводимых работ.